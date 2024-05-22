Украинцев не будут штрафовать за нарушение комендантского часа: нардепы провалили голосование

Народные депутаты провалили в повторном втором чтении законопроект №10195, предусматривавший административную ответственность за нарушение гражданами комендантского часа. "За" проголосовали лишь 190 депутатов. Таким образом, документ считается отклоненным полностью.

Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк. Он отметил: законопроект предусматривал введение админответственности и за нарушение других мер режима военного положения.

Кроме того, предполагалось, предоставить право полиции производить административное задержание в отношении нарушителей комендантского часа. Также полиция должна была бы составлять протоколы.

"Законопроект предусматривает дополнение Кодекса Украины об административных правонарушениях новой статьей 210-2, установив административную ответственность за нарушение гражданами комендантского часа (запрет пребывания в определенный период суток на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений), и нарушение субъектом хозяйствования установленных на соответствующей территории специального режима светомаскировки или режима работы во время действия военного положения", – расписал суть не поддержанного нардепами законпроекта Железняк.

Как хотели штрафовать за нарушение комендантского часа

Если бы законопроект был принят, штрафы для нарушителей комендантского часа составляли бы от 8 500 до 17 000 грн. В случае повторного нарушения сумма удваивалась бы.

Бизнес же хотели штрафовать на сумму от 51 до 102 тыс. грн. Если бы нарушения зафиксировали повторно в течение года, штраф составлял бы от 170 до 340 тыс. грн.

Как сообал OBOZ.UA, в то же время, украинцев хотят штрафовать за фальсификацию пробега подержанного авто. Соответствующий законопроект №10216 зарегистрирован в Верховной Раде. Максимальная сумма штрафа, предусмотренная документом, составляет 17 000 грн.

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