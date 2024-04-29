Для украинских автомобилистов готовят новые штрафы: озвучены суммы

Украинцев хотят штрафовать за фальсификацию пробега подержанного авто. Соответствующий законопроект №10216 зарегистрирован в Верховной Раде. Максимальная сумма штрафа, предусмотренная документом, составляет 17 000 грн.

Так, если законопроект будет принят, то тех, кто с целью продажи будет фальсифицировать пробег подержанного транспортного средства, будут штрафовать на 500-1000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. В 2024 году это составляет 8500-17000 грн.

"Законопроект будет способствовать предотвращению возможных фальсификаций по пробегу подержанного транспортного средства. И поможет обезопасить покупателей от покупки транспортного средства с пробегом, не соответствующим действительности", – говорится в пояснительной записке к документу.

Почему хотят ввести новые штрафы

Необходимость же введения нового штрафа, отмечается, продиктована размахом фальсификации пробега подержанного транспорта при продаже. В пояснительной записке утверждается, что такая практика "достаточно распространена".

Отмечено, что штрафы за это помогут не допустить введения в заблуждение покупателей. "Практика фальсификации пробега подержанного транспортного средства при продаже достаточно распространена. ...С целью недопущения введения в заблуждение покупателей предлагается установить административную ответственность за фальсификацию пробега", – подчеркивается в документе.

За какие нарушение придется платить 80 тысяч

В то же время, в Украине увеличились штрафы за нарушения в другой сфере – трудовом законодательстве. Причина – рост минимальной зарплаты с 1 апреля. Таким образом, штраф будет рассчитываться от 8000 грн и, к примеру, за выплату заработной платы без начисления и уплаты ЕСВ и налогов работодателя могут оштрафовать на 80 000 грн.

Такое же наказание, отметили эксперты, можно получить и за другие нарушения. В частности:

фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора (контракта),

оформление работника на неполное рабочее время или по трудовому договору с нефиксированным рабочим временем – но только в случае фактического выполнения работы в течение всего рабочего времени.

В то же время 128 000 грн штрафа могут получить работодатели за недопущение к проведению проверки по вопросам выявления вышеуказанных нарушений либо же создание препятствий в ее проведении.

Как сообщал OBOZ.UA, законопроект о штрафах за фальсификацию пробега подержанного авто – не единственный, предполагающий введение новых наказаний для водителей. Так, документом № 9564 предлагается наказывать за превышение транспортом допустимого уровня шума, чем особенно грешат мотоциклисты.

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