Владельцев автомобилей из США могут оштрафовать или лишить прав? Какие наказания действительно существуют в Украине

В Украине штраф за красные поворотники на авто возможен только в случае переоборудования – если машина из США сертифицирована и имеет заводскую комплектацию, наказание не является правомерным. Владелец такого автомобиля может защитить свои права в суде, ссылаясь на сертификацию и международные стандарты.

Видео дня

В последнее время украинские водители все чаще получают штрафы за, казалось бы, незначительную деталь – красные задние указатели поворота на импортируемых из США автомобилях. Такие автомобили стали очень популярными: их массово покупают на аукционах, ремонтируют и ставят на учет в Украине. Однако именно эти красные поворотники стали объектом внимания полиции, вызвав многочисленные дискуссии в сети.

В соответствии с

3649:2010 и п. 6.15 Требования безопасности технического состояния, поворотники (передние, боковые и задние) должны быть желтыми или оранжевыми. Подкрепляется это п. 31.1 ПДД, где четко указано, что техническое состояние авто должно соответствовать национальным стандартам, касающимся безопасности движения.

Таким образом, если поворотники красные – авто считается не отвечающим техническим требованиям, и это уже является основанием для штрафа согласно ч.1 ст. 121 КУоАП. Санкция – 340 гривен. Если нарушение повторится, штраф может возрасти до 850-1700 грн, а водителя даже могут лишить прав на 3-6 месяцев или арестовать на 10 суток.

Однако ситуация не так проста, как кажется. В Украине любое транспортное средство, прошедшее сертификацию и получившее государственную регистрацию, автоматически считается пригодным к эксплуатации. То есть:

авто официально оформлено;

прошло техническую экспертизу;

сертифицировано с учетом имеющегося оборудования (включая поворотники).

В таких случаях штраф выглядит сомнительным. Если водитель докажет в суде, что автомобиль имеет заводскую комплектацию и не подвергался переоборудованию, решение о наложении штрафа может быть признано неправомерным.

Некоторые юристы напоминают, что Украина является участницей Женевской конвенции (ЕЭК ООН №48-02), разрешающей использование красных указателей поворота, если они предусмотрены производителем. Это положение не противоречит украинскому законодательству напрямую, но интерпретируется неоднозначно. Именно поэтому судебная практика по таким штрафам разная: одни суды становятся на сторону водителя, другие поддерживают полицию.

В то же время, если водитель самостоятельно меняет цвет или конструкцию поворотников, пытаясь сделать вид, что это "заводское решение", ситуация кардинально меняется. В таком случае речь идет уже о переоборудовании транспортного средства, не отвечающего требованиям стандартов и именно тогда штраф абсолютно законный. Это ключевой нюанс, который часто игнорируют или намеренно умалчивают.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Европейском Союзе (ЕС) планируется ужесточить правила дорожного движения. Жестким нарушителям ПДД в одной из стран-членов Евросоюза могут запретить управлять автомобилем по всей Европе, даже если водительское удостоверение было выдано не в той стране ЕС, где были совершены нарушения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!