Водительские удостоверения в ЕС будут изыматься по новым правилам: за что можно остаться без прав

В Европейском Союзе (ЕС) планируют ужесточить правила дорожного движения. Жестким нарушителям ПДД в одной из стран-членов Евросоюза могут запретить водить автомобиль по всей Европе, даже если водительское удостоверение было выдано не в той стране ЕС, где было совершено нарушение.

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Как сообщает Bild, Европарламент заключил с Советом ЕС соглашение о внедрении общих европейских водительских прав. Таким образом, согласно новому закону, страна, выдавшая права, будет обязана признать и поддержать ограничение на вождение, наложенное любым другим членом ЕС.

Согласно действующей норме, страна, не выдававшая водительское удостоверение, может запретить управление автомобилем нарушителям ПДД только на своей территории. Ужесточение правил коснется прежде всего таких серьезных нарушений, как вождение в пьяном виде и ДТП с летальным исходом.

Нарушителям вождения также будет дано три месяца, чтобы оспорить постановление суда. В это время им будет запрещено садиться за руль. По истечении отведенного времени или в случае, если все апелляции будут исчерпаны, будет наложен общеевропейский запрет на вождение.

Кроме того, в ЕС хотят гармонизировать правила относительно испытательных сроков для начинающих водителей. Для них установят испытательный срок минимум на два года, в течение которых к ним будут применяться более строгие правила или санкции за управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Как отметили в Совете ЕС, пересмотр директивы по водительским правам является частью решения Европейской комиссии относительно пакета безопасности дорожного движения, представленного в 2023 году в рамках Рамочной политики безопасности дорожного движения ЕС на 2021–2030 годы. Ее цель:

уменьшить количество смертей и серьезных травм на дорогах ЕС на 50% к 2030 году;

приблизиться к нулю смертей и серьезных травм на дорогах к 2050 году.

Соглашение между Европарламентом и странами ЕС является предварительным. Оно нуждается в формальном утверждении, но, когда это случится, пока непонятно.

Также OBOZ.UA сообщал, что с 1 февраля в Украине запрещено движение транспорта на территориях природно-заповедного фонда, а нарушители будут обязаны платить штрафы и компенсации за причиненный ущерб. Штрафы могут составлять от 4 000 до 8 000 гривен за незаконный проезд.

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