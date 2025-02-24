Украинцев могут развернуть на границе с Польшей: что нужно сделать до выезда в ЕС

Польша – сосед Украины, являющийся одним из лидеров по количеству принятых беженцев из-за войны, а также по стране, через которую продолжают путешествия в Европейский Союз и остальной мир большинство граждан нашей страны. Но при отсутствии страхового полиса путешественников могут не пропустить на границе.

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Как сообщает Visit Ukraine, граждане Украины могут приобрести страхование в польских или украинских компаниях. Эти два типа страхования отвечают разным потребностям путешественников.

Оформление местного страхового полиса в Польше через NFZ (Национальный фонд здоровья Польши) или частные страховые компании. Этот вариант удобен для тех, кто планирует долгосрочное пребывание в Польше, в частности для работы или обучения. Но следует учитывать некоторые нюансы:

такие полисы действуют только на территории Польши, поэтому не обеспечат надлежащего покрытия при поездке в другие страны Шенгена;

стоимость частного страхования в Польше достаточно высока, особенно для полисов, охватывающих широкий спектр медицинских услуг.

Оформление страховки через украинских страховщиков. Туристическая страховка, оформляемая до выезда за границу, покрывает экстренную медицинскую помощь, госпитализацию и возможные непредвиденные расходы во время краткосрочного пребывания. Кроме того, можно оформить медицинский полис, отвечающий требованиям во время долгого пребывания в Польше.

Поэтому выбор между польскими и украинскими страховщиками зависит от личных потребностей путешественника и продолжительности поездки. Однако оформление страховки заранее через украинских страховщиков часто более удобно, выгодно и универсально, особенно если вы планируете путешествовать не только Польшей, но и другими странами Европы.

Также сообщал, что для украинских водителей заметно изменили правила оформления страховки для выезда за границу авто – "Зеленой карты". Так, с 1 января 2025 вступил в силу новый закон "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств". OBOZ.UA собрал ключевые нормы, а также напоминает о других важных нюансах.

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