Украинцев могут лишить права на землю: в Кабмине назвали цель нового законопроекта

В Украине планируют изменить правила пользования земельными участками во время военного положения. В частности, в принудительном порядке временно лишать лиц права пользования землей, находящейся в частной собственности, для строительства инженерно-технических и фортификационных сооружений. Соответствующий проект закона правительство уже одобрило.

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Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук. Он отметил, что документ также предусматривает возможность:

прекращения этого ограничения;

проведения выкупа либо принудительного отчуждения участка или его части.

Также, отмечается, предлагается установить особые правила принудительного временного лишения права пользования земельным участком или его частью. Это включает:

составление акта о принудительном временном лишении права пользования;

определение порядка принятия решений о прекращении такого ограничения;

определение процедуры выкупа участка или его части.

"Одобрен проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно пользования земельными участками, необходимыми для строительства и содержания военных инженерно-технических и фортификационных сооружений в условиях правового режима военного положения", – говорится в сообщении.

В то же время отметим: одобрение законопроекта правительством не означает автоматическое применение изложенных в нем норм. Для того, чтобы прописанные в нем механизмы заработали, документ должен быть поддержан народными депутатами, а также подписан президентом.

При этом депутаты могут среди прочего как вносить изменения в проект закона, так и вернуть его назад Кабмину. А президент имеет право ветировать документ – и тогда, даже несмотря на поддержку парламента, закон работать не будет.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине подорожала земля сельхозназначения. В сентябре 2024 года средняя стоимость гектара составила 49 045 грн, тогда как в августе она была 47 739 грн. То есть подорожание составило более 1 300 грн.

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