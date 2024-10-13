В Украине переписали цены на землю: сколько стоит гектар
В Украине подорожала земля сельхозназначения. В сентябре 2024 года средняя стоимость гектара составила 49 045 грн, тогда как в августе она была 47 739 грн. То есть, подорожание составило более 1300 грн.
Об этом сообщает Опендатабот. По его данным, с начала года же цена выросла на 3 800 грн – в январе 2024 года гектар сельхозземли в Украине стоил в среднем 45 245 грн.
Самая высокая цена в году была зафиксирована в июле. Тогда она поднялась до 51 192 грн за гектар в среднем.
А вот дешевле всего земля стоила в феврале. Тогда ее средняя стоимость составила 43 804 грн за гектар.
Где земля самая дорогая
В целом же стоимость гектара земли по областям Украины колеблется от средних 15 471 до 134 248 грн. Дороже всего – собственно, 134 248 грн/га – она стоит в Ивано-Франковской области. За ней идут:
- Киевская – 78 556 грн;
- Львовская – 67 620 грн;
- Волынская – 66 644 грн;
- Тернопольская – 65 697 грн;
- Полтавская – 61 243 грн.
Где цены на землю самые низкие
Самые низкие цены на землю сельхозназначения зафиксированы аналитиками в Луганской области – 15 471 грн/га. А кроме того, в:
- Николаевской – 31 051 грн;
- Одесской – 32 759 грн;
- Сумской – 34 289 грн;
- Харьковской – 35 721 грн;
- Донецкой – 36 219 грн;
- Черниговской – 36 651 грн.
В Украине готовятся существенно переписывать цены на землю
В то же время, в Украине ожидается существенный рост стоимости земли. По прогнозам, в следующие несколько лет она подорожает на 20%, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.
Впрочем, отметил он, ничего сверхъестественного в этом процессе нет. Ведь за последнее время цены уже значительно увеличились.
"Земля постепенно набирает в цене. Если в 2021 году средняя стоимость была около 39 000 грн/га, то сейчас – 46 000 грн/га. Цена в гривне будет постепенно увеличиваться. В следующие несколько лет может возрасти примерно на 20%", – сказал Коваль.
При этом он подчеркнул: в настоящее время рынок земли равномерно становится коммерческим. Так:
- в 2021 году более 74 тыс. земельных участков на более 178 тыс. га получили нового собственника;
- за неполный 2024-й было отчуждено более 194 тыс. участков площадью около 400 тыс. га.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинские аграрии будут получать от государства по 2 тыс. грн за 1 га угодий – однако только при условии работы на территории боевых действий. Правительство утвердило соответствующий порядок предоставления поддержки для сельскохозяйственных производителей.
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