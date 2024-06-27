Будут ли наказывать за шум от генераторов: как к этому относятся украинцы

Правительство Украины обещает не штрафовать за шум от генераторов, используемых при отключениях электроэнергии, признав их необходимыми для жизнедеятельности. Большинство украинцев отмечают, что шум генераторов им особо не мешает, однако владельцам генераторов рекомендуют соблюдать меры по уменьшению шума и безопасности.

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Такое разъяснение предоставили в правительстве Украины. А OBOZ.UA провел опрос среди граждан, что мешает им шум от генераторов.

Большинство респондентов отметили, что шум им не мешает и они удовлетворены ситуацией. Однако были и другие мнения. К примеру, одна из опрошенных гражданок отметила, что власти должны обратить внимание на проблему установки генераторов в домах.

Из-за частых отключений электроэнергии предприятия и частные лица используют генераторы для обеспечения бесперебойной поставки энергии. Это особенно актуально для малого и среднего бизнеса, который не может позволить себе длительные простои. Однако шум от генераторов иногда становится причиной жалоб со стороны соседей, которые обращаются в правоохранительные органы из-за нарушения режима тишины.

Кабинет министров Украины дал разъяснения по использованию генераторов. В условиях регулярных отключений света украинцев не будут штрафовать за шум от генераторов. Правительство признало, что использование генераторов является необходимой мерой обеспечения жизнедеятельности жилых и нежилых общественных зданий в условиях чрезвычайной ситуации. Согласно приказу Минздрава № 463, допустимые уровни звука составляют:

в помещениях жилых домов: 35-55 дБА днем и 25-35 дБА ночью;

на территории жилой застройки: 50-60 дБА днем и 40-50 дБА ночью.

Однако эти требования не применяются при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий или других чрезвычайных ситуаций. Также они бездействуют в случаях, когда шумные приборы обеспечивают жизнедеятельность зданий.

Как снизить уровень шума от генератора

Для минимизации дискомфорта от шума генераторов правительство рекомендует соблюдать определенные меры. А именно:

установить генератор в шести метрах от жилых домов и спальных помещений;

и спальных помещений; использовать шумозащитные и акустические экраны;

оборудовать генератор специальным кожухом с внутренней шумоизоляцией;

создать дополнительную звукоизоляцию с помощью мешков с песком.

Для уменьшения вибраций от генератора существует несколько советов. А именно:

установить генератор подальше от зданий;

установить генератор на ровную поверхность, желательно прочный и устойчивый фундамент;

подложить под генератор грубый резиновый коврик или использовать специальные амортизаторы.

В Минздраве отмечают, что генераторы должны устанавливаться только на открытом воздухе и на расстоянии не менее шести метров от окон, дверей и гаражей. Установка генератора на балконе многоэтажки опасна и может привести к перегреву, возгоранию или удару током.

Более безопасной альтернативой являются инверторные и аккумуляторные генераторы, которые должны быть полностью закрытыми и с правильной синусоидой. После установки таких генераторов окна балкона должны быть постоянно открыты для вентиляции, а также необходимо установить детектор газа.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине за отказ от повестки или неявку за ней в ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки) установлены строгие штрафы. Во время военного положения заплатить за такие действия придется от 17000 до 25500 грн (вместо 510-850 грн, как это было раньше).

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