Количество штрафов от ТЦК стремительно взлетело: какое решение принимают суды, когда могут отменить наказание и без каких данных постановление признают недействительным

В Украине с начала года уже просрочили 9,6 тыс. штрафов от ТЦК, подсчитали в Опендате. Почти столько же было за весь 2023 год. Среди открытых в прошлом году производств закрыли только каждое второе. Как удалось выяснить OBOZ.UA, также значительно увеличилось количество судебных дел, в которых военнообязанные пытаются отменить штрафы за неообновление данных, игнорирование повесток или отказ проходить ВВК.

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Чаще всего штрафы отменяют из-за ошибок при оформлении актов и постановлений сотрудниками ТЦК. О том, как украинцы судятся и в каких случаях можно отменить штрафы и за что чаще всего наказывают, – читайте в материале OBOZ.UA.

Если проигнорировал повестку

Только за первые 9 дней марта в реестре судебных решений опубликовано 40 решений по игнорированию повестки (это одно из самых распространенных нарушений). OBOZ.UA изучил все 40 документов. Обычно это иски военнообязанных против ТЦК с требованием отменить штраф. Отметим, что на самом деле было наложено в десятки (или даже в сотни) раз больше штрафов, ведь в судебный реестр попадают только те штрафы, которые пытаются отменить.

Чаще штрафуют на 17 тыс. грн (максимальный штраф – 25,5 тыс. грн). При этом уплата штрафа или его отмена не освобождает от обязанности обновлять свои данные.

Таким образом, из 40 решений 31-е – в пользу военнообязанных и лишь в 9 случаях суды сочли штрафы законными. Здесь следует отметить, что ТЦК действительно имеют право штрафовать тех, кто проигнорировал повестку (самостоятельно выписывать протокол об административном правонарушении). Но чтобы этот протокол (а вместе с тем и штраф) были законными, необходимо придерживаться процедуры:

повестку должны вручить (или отправить "Укрпочтой" с доставкой до места жительства с личным вручением или указанием, что адресата не было дома);

(или отправить "Укрпочтой" с доставкой до места жительства с личным вручением или указанием, что адресата не было дома); факт неявки должны зафиксировать соответствующим Актом;

о рассмотрении дела об административном правонарушении должны сообщить нарушителю;

в постановлении должны четко указать имеющееся нарушение, документ должны правильно оформить.

Чаще всего у ТЦК возникают проблемы с оформлением. Абсолютное большинство штрафов отменяют из-за того, что в постановлениях не указывают никаких фактических данных, нет доказательств, повестку не отправляют вовремя.

К примеру, 5 марта Амур-Нижнеднепровский районный суд Днепра отменил штраф на 17 тыс. грн за игнорирование повестки. Основание для такого решения: суд не предоставил доказательств того, что оштрафованный получал вызов и не прибыл, материалы дела не содержат доказательств, что повестка направлялась по почте, не подтверждено, что факт неявки зафиксирован соответствующим актом.

Несколько дней назад судья Железнодорожного районного суда Львова отменил штраф из-за "отсутствия достаточных и надлежащих доказательств в подтверждение доказанности обстоятельств, изложенных в обжалованном постановлении". Иногда суды отменяют штрафы из-за халатной работы почты.

Например, в марте Подольский районный суд Киева отменил штраф, так как оказалось, что повестка не пришла вовремя. "Повестка пролежала в отделении Киев 04073 в период с 4 октября по 19 октября 2024 г. и вернулась отправителю", – говорится в материалах дела. При этом, сама повестка была на 15 октября. Но, вместо того, чтобы доставить ее военнообязанному, документ просто держали в отделении.

Что интересно, если военнообязанный уточнил данные вовремя в "Резерве+", то иногда повестку для "уточнения данных" могут признать незаконной. Например, соответствующее решение принял судья Коммунарского района Запорожья. "Итак, если в повестке о вызове действительно была указана цель для уточнения данных, а истец к тому времени уже уточнил свои данные в ТЦК и прошел ВВК и обновил военно-учетные данные в Едином электронном реестре призывников, повестку не должны были присылать", – говорится в материалах дела.

Похожее решение принял и Дзержинский районный суд Харькова. Военнообязанный получил повестку для уточнения данных, проигнорировал ее, получил штраф и отменил его через суд. "Таким образом, учитывая, что истец обновил свои данные в срок предусмотренный законодательством, суд считает, что была возможность получить персональные данные истца не вызывая последнего", – говорится в решении суда.

В тех 9 делах, по которым штраф отказались отменять, были правильно оформлены постановления, повестки отправлены через "Укрпочту" на адрес, указанный как место жительства. Что интересно, штрафуют даже забронированных украинцев. Потому что бронирование не освобождает от обязанности являться по вызову в повестке.

ВВК и доставка с улицы в ТЦК

Хмельницкий горрайонный суд 6 марта отменил штраф в 17 тыс. грн, местный ТЦК своим постановлением наложил за отсутствие военно-учетного документа. А это нарушает требования ч. 6 ст. 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", ст. 17 Закона Украины "Об обороне Украины". Как говорится в материалах дела, мужчину задержали на улице, доставили в ТЦК, мобилизовали, а уже потом выписали на него протокол за отсутствие военно-учетного документа.

Суд отменил штраф из-за отсутствия фото или видеозаписи нарушения. То есть сотрудники ТЦК должны были зафиксировать, что мужчина отказывается предоставить военно-учетный документ. "Привлечение лица к административной ответственности возможно только при наличии события административного правонарушения и вины лица в его совершении, которое подтверждено надлежащими доказательствами (фото или видеозаписью правонарушения)", – говорится в решении суда.

В реестре также можно найти целый ряд штрафов, выписанных после того, как военнообязанных останавливали на улице и доставляли в ТЦК. Обычно после этого выписывают штраф за не обновление учетных данных и отправляют на ВВК. Если же отказаться от комиссии, то могут выписать еще один штраф. Чаще всего суды отказываются отменять такие штрафы.

Но далеко не всегда. Например, 6 марта 2025-го Сосновский районный суд г. Черкассы отменил штраф в 20 тыс. грн, который в ТЦК наложили на мужчину, который вроде бы отказался проходить ВВК. Военнообязанный в суде заявил, что его вечером остановили на улице и доставили в ТЦК. Он заявил, что "имеет психические и поведенческие расстройства вследствие употребления алкоголя и страдает обсессивным влечением к алкоголю".

"Он объяснил, что не отказывается от прохождения ВВК, но для его прохождения ему нужно взять медицинские документы, а именно выписки из истории болезни и медицинскую карточку для объективного и законного составления врачами заключения. Но в тот же вечер работниками ТЦК и СП был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 210-1 КУоАП", – говорится в материалах дела.

Подписывать протокол мужчина отказался в присутствии двух свидетелей. Но судья обратил внимание: не указаны фамилии свидетелей, есть только их подписи. Кроме того, военнообязанный утверждает, что он не отказался от прохождения ВВК, а требовал предоставить ему возможность взять медицинские справки. Этого было достаточно, чтобы отменить штраф.

Закон обязывает военнообязанных обновлять данные и выполнять законные требования ТЦК. Даже если штраф удастся отменить через суд, это не освобождает от воинского долга.