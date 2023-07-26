Украинцам в августе раздадут разовую выплату: кому заплатят ко Дню Независимости

Украинцам ко Дню Независимости (24 августа) выплатят разовую материальную помощь. Деньги получат те, кто имеет особые заслуги перед Родиной.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики. Выплаты будут в размере от 450 грн до 3 100 грн, в том числе, как благодарность за вклад в защиту страны.

Так, лица с инвалидностью в результате войны и бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенные с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин получат:

I группы – 3 100 грн;

II группы – 2 900 грн;

III группы – 2 700 грн;

Выплаты получат участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) заключенные концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также дети, родившиеся в указанных местах принудительного содержания их родителей.

Те, у кого есть особые заслуги перед Родиной – 3100 грн;

Члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины – 1 000 грн.;

Участники войны и бывшие узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лица, насильственно вывезенные на принудительные работы, дети партизан, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага – 450 грн.

Для выплаты участникам боевых действий применен коэффициент 50% прожиточного минимума, членам семей погибших (умерших) ветеранов войны и членам семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины – 30% и участникам войны – 20%.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине переселенцы имеют право получить выплаты даже в том случае, если они не подавали дополнительное заявление. Для этого достаточно было предоставить заявление один раз, до 30 апреля 2022-го.

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