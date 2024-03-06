Украинцам снова пересчитают пенсии: из-за нового показателя повысят часть выплат

В Украине с 1 апреля минимальную пенсию повысят с 7100 до 8000 грн. В результате часть пенсия повысят с 2840 до 3200 грн.

Как говорится в материале OBOZ.UA, повышение минимальной зарплаты приведет к перерасчету части пенсий. Речь идет о пенсиях, которые получают украинцы в возрасте от 65 лет, которые выполнили нормы по стажу. По закону они имеют право на выплату в размере 40% минималки. Сейчас это 2840 грн, а с 1 апреля – 3200 грн. Также изменятся размеры некоторых платежей и лимитов.

Согласно последнему отчету ПФУ, который есть у OBOZ.UA, в Украине пенсию до 3 тыс. грн получают более 3 млн человек. Еще 2,2 млн украинцев получают до 4 тыс. грн в месяц. В общей сложности около 5,29 млн украинцев получают пенсию до 4 тыс. грн. И это большинство пенсионеров.

В Украине пенсию получают всего 10,51 млн человек. То есть на самом деле средняя пенсия для большинства – сумма, о которой они могут только мечтать. И ситуация ухудшается, потому что все последующие пенсионеры, начиная с 2017 года, имеют самые плохие условия. Следовательно, еще 1,56 млн украинцев получат пенсию в размере от 4 тыс. до 5 тыс. грн. А с учетом предыдущих групп 6,85 млн из 10,51 млн получат пенсию до 5 тыс. грн.

С 1 марта прибавку к пенсии получили 10 млн пенсионеров (всего в стране 10,5 млн пенсионеров). Ее размер будет составлять от 100 до 1500 грн. На 100 грн в основном повысят минимальные выплаты, тогда как полторы тысячи получат те, кто имел высокую зарплату.

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января также повысили размер пенсии. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

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