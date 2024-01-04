Пенсии украинцам масштабно перечислят: кто будет получать на 520 грн больше

В Украине в 2024 году запланировано несколько этапов повышения пенсий. В результате на 520 грн выплаты повысят тем, чьи пенсии зависят от размера минимальной зарплаты.

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Как пишет издание "На пенсии", дважды пенсию повысят украинцам, которым исполнилось 65 лет. Но есть еще одно условие: нужно иметь не менее 30 лет стажа для женщин и 35 лет стажа для мужчин. Это повышение происходит из-за повышения минимальной заработной платы. В прошлом году такого пересчета не было, потому что зарплата была заморожена. В бюджете на 2024 год заложено повышение минимальной зарплаты с 1 января и с 1 апреля.

Так, с 1 января 2024 минимальная зарплата должна увеличиться до 7100 гривен. Пенсия для граждан, достигших 65 лет, должна составлять не менее 40% от минимальной зарплаты. Поэтому размер минимальной гарантированной выплаты для таких пенсионеров увеличится с 2680 до 2840 грн.

С 1 апреля 2024 года минимальная зарплата повысится до 8000 гривен, в результате чего вырастет и пенсия для граждан в возрасте 65 лет – до 3200 грн (40% от размера минималки). Также запланировано проведение индексации в марте и перерасчет пенсий работающим пенсионерам в апреле.

Кому повысили пенсии в январе

Так, максимальную пенсию, которую получают украинцы с высокими зарплатами, некоторые военные в отставке и другие, увеличат на 2,6 тыс. грн – с 20 930 до 23 610 грн.

Минимальная пенсия, которую получают украинцы с небольшим стажем или украинцы, которые имели невысокие зарплаты (около минимальной), вырастет с 1 января с 2093 до 2361 грн. То есть на 268 грн.

которую получают украинцы с небольшим стажем или украинцы, которые имели невысокие зарплаты (около минимальной), вырастет с 1 января с 2093 до 2361 грн. То есть на 268 грн. Доплаты за стаж сверх нормы. Норма составляет 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. За каждый год, превышающий указанную норму, можно получать 1% прожиточного минимума. Сейчас это 20,9 грн., а со следующего года – 26,8 грн.

Норма составляет 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. За каждый год, превышающий указанную норму, можно получать 1% прожиточного минимума. Сейчас это 20,9 грн., а со следующего года – 26,8 грн. Также повысят и гарантии для пенсионеров, достигших 65 лет и выполнивших требования по стажу. По закону размер их пенсии должен составлять не менее 40% минималки. Сейчас это 2680, а с нового года – 2840 грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января также повысили размер пенсий. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

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