Украинцам раздадут по 3100 грн уже в августе: кто получит выплату

Украинцы могут получить единовременную денежную помощь ко Дню Независимости в размере до 3 100 гривен - для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд или подать документы через работодателя, в зависимости от статуса. Получить выплаты могут лица с особыми заслугами перед Родиной, ветераны войны, люди с инвалидностью вследствие войны и бывшие узники концлагерей.

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Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). По постановлению Кабинета Министров Украины, денежную помощь по случаю Дня Независимости в 2025 году получат:

лица с особыми заслугами перед Родиной – именно эта категория получит наибольшую выплату в размере 3 100 гривен;

– именно эта категория получит наибольшую выплату в размере лица с инвалидностью вследствие войны, в том числе бывшие узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, которые были детьми на момент заключения.

Размер выплат для лиц с инвалидностью установлен дифференцированно. Сейчас они следующие:

І группа – 3 100 гривен;

ІІ группа – 2 900 гривен;

ІІІ группа – 2 700 гривен.

Тем гражданам, которые уже являются пенсионерами, денежная помощь будет начислена автоматически вместе с пенсией в июне. Дополнительно для этого обращаться в Пенсионный фонд не нужно.

Средства будут перечислены на счета организаций или воинских частей, где они работают или служат. Выплата осуществляется на основании заявки работодателя, поэтому важно убедиться, что документы, подтверждающие принадлежность к категории ветеранов, переданы в администрацию.

Те граждане, которые не являются пенсионерами, не работают и не служат, но имеют право на денежную помощь, должны лично обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины. В заявлении необходимо указать:

паспортные данные;

идентификационный код;

реквизиты банковского счета;

данные удостоверения, подтверждающего право на получение выплаты.

Как подать заявление

лично – в ближайший сервисный центр ПФУ или ЦНАП;

– в ближайший сервисный центр ПФУ или ЦНАП; по почте – на адрес соответствующего территориального подразделения ПФУ;

– на адрес соответствующего территориального подразделения ПФУ; онлайн – через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда с использованием квалифицированной электронной подписи.

Конечные сроки подачи заявлений

до 1 августа 2025 года – рекомендованный срок;

– рекомендованный срок; до 1 октября 2025 года – в случае невозможности обращения до августа.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 апреля 2025 года украинцы с инвалидностью, которые не проходили переосвидетельствование с 2022 года, обязаны пройти новое медицинское оценивание, иначе могут потерять статус инвалидности и выплаты. Обязательство касается прежде всего мужчин 25-60 лет со второй или третьей группой.

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