Украинцам раздадут деньги на оздоровление: кто может рассчитывать на помощь

Украинское законодательство предусматривает материальную помощь на оздоровление для работников бюджетных учреждений, финансируемую из фонда оплаты труда и рассчитываемую как составную часть ежегодного отпуска. Эта помощь может быть получена только при наличии соответствующих заявлений и приказа от работодателя.

Украинское законодательство предусматривает предоставление работникам бюджетных учреждений материальной помощи на оздоровление. OBOZ.UA узнал, какие действуют правила по оздоровительным выплатам в 2024 году.

Эта помощь является составной частью ежегодного отпуска и направлена на сохранение и улучшение здоровья работников. Определено, что материальную помощь на оздоровление могут получить следующие категории работников:

государственные служащие;

должностные лица местного самоуправления;

педагогический персонал;

работники медицинских и фармацевтических учреждений;

библиотекари;

работники домов и музеев.

Эта помощь финансируется из фонда оплаты труда, поэтому ее размер приравнивается к заработной плате. В 2024 году на нее начисляется налог на доходы физических лиц и военный сбор.

Условия получения этой помощи определяются нормативной базой и различаются для разных категорий работников. Она предоставляется в пределах фонда оплаты труда и планируется заранее, включая ее в смету учреждений и предприятий.

Обычно работники бюджетных учреждений получают пособие в размере не более одного должностного оклада раз в год во время ежегодного отпуска. Однако для государственных служащих и служащих органов местного самоуправления размер этого пособия пропорционален среднемесячной заработной плате.

Получить материальную помощь на оздоровление можно только при использовании ежегодного отпуска, она не предоставляется в случае дополнительного отпуска, связанного с учебой или уходом за ребенком. Работодатель должен подписать приказ о предоставлении отпуска и оздоровительных выплат, а работник должен подать два заявления : на отпуск и на получение материальной помощи.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в марте размер средней зарплаты не изменился. Он остается на отметке 20000 грн. Среди лидирующих областей неизменными остались зарплаты во Львовской (20 000 грн) и Днепропетровской (19 000 грн) областях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!