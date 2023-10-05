Нужно заплатить: как украинцам восстановить утраченное водительское удостоверение

В случае потери водительского удостоверения украинцы могут его восстановить – как в сервисном центре МВД, так и онлайн. Стоить это будет около 311 грн за восстановление в сервисном центре. При восстановлении онлайн нужно будет заплатить около 294 грн за пересылку документа почтой.

Об этом рассказали на Правительственном портале. Там отметили, что с начала 2023 года уже:

55 570 граждан получили физическое водительское удостоверение;

1 085 – в электронной форме без использования пластикового бланка.

Как восстановить документ в сервисном центре МВД

Прежде всего, нужно записаться на получение услуги. Сделать это можно:

онлайн;

в терминале, расположенном в помещении сервисного центра МВД.

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После получения соответствующего талона следует обратиться в сервисный центр и предоставить администратору необходимые документы. В частности:

паспорт гражданина Украины с отметкой о месте регистрации или вида на жительство;

идентификационный номер налогоплательщика.

"Примерная стоимость – 311 грн за бланк и админуслугу. В случае кражи документа подается справка из полиции", – отметили на Правительственном портале.

Восстановление удостоверения онлайн

Восстановить удостоверение можно также онлайн. Способов два:

через Дію;

через Электронный кабинет водителя.

Прежде всего, следует авторизироваться. После чего:

заполнить все поля,

оплатить услугу,

выбрать удобный способ получения.

"Готовый документ водитель получает в сервисном центре МВД или в отделении "Укрпочты" на территории Украины. Логистические расходы почтовым перевозчиком обойдутся ориентировочно в 294 грн. Также есть возможность заказать курьерскую доставку", – рассказали на Портале.

При этом там подчеркнули: если восстановление водительского удостоверения заказывается через Дію, получить документ можно исключительно в сервисном центре МВД.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в МВД обновили алгоритм получения водительского удостоверения. Он состоит из 5 шагов, первым из которых является теоретическая подготовка в автошколе.

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