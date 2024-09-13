Украинцам проведут масштабный перерасчет пенсий: как повысят выплаты 

В Украине в марте 2024-го перерасчет пенсий может быть в размере около 17%. При этом точная цифра на данный момент не известна.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA, который вскоре будет опубликован. "Все индексации были проведены в марте 2023-го, в марте 2024-го и будут проведены в марте 2025 года по отношению к пенсиям", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на своей пресс-конференции. Ежегодная индексация пенсии – едва ли не единственный относительно действенный механизм осовременивания выплат. При этом такого механизма недостаточно, чтобы не допустить "устаревания" пенсий.

Точный размер индексации будет известен только в следующем году (и ближе к марту), когда официальная статистика подсчитает динамику зарплат и инфляцию. Напомним, что размер индексации составляет сумму половины годовой инфляции и половину динамики роста зарплат за последние три года.

Согласно с оценками НБУ, инфляция в 2024-м будет на уровне 8,5%. То есть половина этой суммы составит 4,25%. В то же время, средняя за три года динамика зарплат будет составлять 12,7%. Следовательно, в сумме в Украине индексация в 2025 году может быть на уровне около 16,95%. Следует отметить, что это очень приблизительные расчеты. Даже в Минсоцполитики иногда ошибаются, пытаясь спрогнозировать размер будущей индексации.

Важно отметить, что повышать будут "голую пенсию". То есть, размер выплаты без всех возможных надбавок. Например, если вам 66 лет и вы выполнили требования по стажу, минимальный размер пенсии для вас составляет 3200 грн (40% минимальной зарплаты). При этом та пенсия, которая вам рассчитана по формуле, может быть значительно ниже, например, 3000 грн.

При индексации на 16,95% (это примерный показатель) будут повышать не ту пенсию, которую вы получаете (3200 грн), а ту, на которую вы заработали по формуле (3000 грн). Таким образом, размер прибавки составит 508 грн, а в сумме после индексации вместо 3200 вы будете получать 3508 грн. То есть, фактическая ваша пенсия возрастет на 9,6% (на 308 грн).

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине действующая пенсионная система приводит к быстрому старению пенсий. В результате украинцы, выполнившие одинаковые условия (например, имели одинаковые зарплаты и стаж), но вышли на заслуженный отдых в разное время, имеют разные выплаты.

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