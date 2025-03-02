Украинцам продлили выплату финансовой помощи: нужно ли повторно подавать заявку с 1 марта

С 1 марта выплаты для 1,2 млн внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) автоматически продлили еще на шесть месяцев, а их размер останется неизменным. Для тех, кто не получает пособия на проживание, действует новая субсидия на аренду жилья, которая позволяет компенсировать расходы на аренду в размере до 7 100 грн в зависимости от региона.

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Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины. Это означает, что уже получающие эту помощь переселенцы не должны подавать дополнительные заявления или обращаться в органы социальной защиты.

Главное условие – соответствие критериям получения пособия. Размер финансовой поддержки остается неизменным:

2000 грн в месяц для взрослых;

3000 грн для детей и лиц с инвалидностью.

Пособие выплачивается каждый месяц на каждого члена семьи, если семья принадлежит к уязвимым категориям или имеет низкий доход. В такие категории входят:

лица с инвалидностью и с инвалидностью;

семьи, в которых среднемесячный доход на одного человека не превышает 9 444 грн (четыре прожиточных минимума для лиц, потерявших трудоспособность).

Для переселенцев, не получающих выплаты на проживание, правительство ввело новый вид поддержки – субсидию на аренду жилья. Она действует по аналогии с жилищными субсидиями и назначается тем семьям ВПЛ, которые больше всего нуждаются в финансовой помощи. Воспользоваться этой субсидией могут ВПЛ, которые:

уехали с оккупированных территорий или зоны боевых действий и не имеют собственного жилья в безопасных регионах;

имеют жилье, уничтоженное или непригодное для проживания;

арендуют жилье и тратят на него значительную часть доходов.

Субсидия позволяет значительно снизить финансовую нагрузку на семьи переселенцев. Например, два пенсионера с минимальной пенсией, которые получают помощь 2 000 грн, могут получить субсидию на аренду жилья, которая покроет большую часть расходов:

в Днепре – 6 500 грн;

в Житомире – 7100 грн.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы по статусу внутренне перемещенных лиц могут получить от Организации Объединенных Наций специальную помощь. Для получения средств необходимо подать заявку на участие в программе.

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