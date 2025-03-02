Украинцам продлили выплату финансовой помощи: нужно ли повторно подавать заявку с 1 марта
С 1 марта выплаты для 1,2 млн внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) автоматически продлили еще на шесть месяцев, а их размер останется неизменным. Для тех, кто не получает пособия на проживание, действует новая субсидия на аренду жилья, которая позволяет компенсировать расходы на аренду в размере до 7 100 грн в зависимости от региона.
Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины. Это означает, что уже получающие эту помощь переселенцы не должны подавать дополнительные заявления или обращаться в органы социальной защиты.
Главное условие – соответствие критериям получения пособия. Размер финансовой поддержки остается неизменным:
- 2000 грн в месяц для взрослых;
- 3000 грн для детей и лиц с инвалидностью.
Пособие выплачивается каждый месяц на каждого члена семьи, если семья принадлежит к уязвимым категориям или имеет низкий доход. В такие категории входят:
- лица с инвалидностью и с инвалидностью;
- семьи, в которых среднемесячный доход на одного человека не превышает 9 444 грн (четыре прожиточных минимума для лиц, потерявших трудоспособность).
Для переселенцев, не получающих выплаты на проживание, правительство ввело новый вид поддержки – субсидию на аренду жилья. Она действует по аналогии с жилищными субсидиями и назначается тем семьям ВПЛ, которые больше всего нуждаются в финансовой помощи. Воспользоваться этой субсидией могут ВПЛ, которые:
- уехали с оккупированных территорий или зоны боевых действий и не имеют собственного жилья в безопасных регионах;
- имеют жилье, уничтоженное или непригодное для проживания;
- арендуют жилье и тратят на него значительную часть доходов.
Субсидия позволяет значительно снизить финансовую нагрузку на семьи переселенцев. Например, два пенсионера с минимальной пенсией, которые получают помощь 2 000 грн, могут получить субсидию на аренду жилья, которая покроет большую часть расходов:
- в Днепре – 6 500 грн;
- в Житомире – 7100 грн.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы по статусу внутренне перемещенных лиц могут получить от Организации Объединенных Наций специальную помощь. Для получения средств необходимо подать заявку на участие в программе.
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