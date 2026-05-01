Тысячи украинцев с детьми остались без выплат: стало известно, когда придут деньги

Украинцы, которые подали заявки на предоставление государственной помощи при рождении ребенка в январе и феврале, столкнулись с задержкой выплат. Это произошло из-за технической ошибки, которую уже исправили, благодаря чему заявители смогут получить деньги уже в ближайшее время.

Об этом во время часа вопросов к правительству заявил министр социальной политики Денис Улютин. По его словам, средства уже переданы в Ощадбанк.

Что произошло

Из-за технической ошибки при открытии счетов тысячи семей месяцами не могли получить положенные им выплаты. Проблема коснулась заявок, поданных в январе и феврале.

"Вчера буквально было выгружено и оплачено по январским выплатам. Там была техническая ошибка при открытии счетов. Вчера это "полечили" и передали выплаты на Ощадбанк. В ближайшее время они уже будут разбросаны по счетам", – заявил Улютин во время часа вопросов к правительству.

Несмотря на инцидент с задержками, в целом система поддержки функционирует в штатном режиме, заверил глава Минсоца. Только в апреле:

на выплаты детям до одного года направили 1,3 млрд грн;

на проект еЯсла – 78 млн грн.

Что меняется в ближайшее время

Улютин сообщил о двух важных нововведениях, которые готовит правительство. В частности планируется:

введение универсальной карты : все виды детской помощи (выплаты до года, еЯсла, "Пакет малыша" и "Пакет школьника") будут зачисляться на единую банковскую карту – соответствующее постановление правительство готовит уже сейчас;

: все виды детской помощи (выплаты до года, еЯсла, "Пакет малыша" и "Пакет школьника") будут зачисляться на единую банковскую карту – соответствующее постановление правительство готовит уже сейчас; цифровой сервис в действии – совместно с Минцифрой завершается разработка полностью онлайнового сервиса подачи заявок на все детские выплаты. Тестирование должно завершиться в мае – после этого родители смогут оформлять помощь через приложение без визита ни в одно учреждение.

Как сообщал OBOZ.UA, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект с поправками в статью Налогового кодекса, которые позволят не облагать налогом выплату еСадок для родителей с детьми дошкольного возраста, которую планируют ввести в Украине с 2028 года. Это позволит начислять получателям полную сумму помощи – то есть 8000, а не 6160 грн.

