Украинцам продают фальшивки: что нужно сделать каждому перед покупкой

В Украине при покупке валюты можно приобрести фальшивки. Чтобы защититься от фальшивомонетчиков, нужно соблюдать целый ряд правил.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Если пользуетесь услугами обменников. На сайте НБУ есть список всех финансовых учреждений, имеющих право заниматься обменом. Там можно увидеть и адрес обменника. Прежде чем воспользоваться услугами, обратите внимание, легально ли работает этот обменник по этому адресу. Также убедитесь, что в реестре и документах обменника (лицензию размещают в доступном месте) указано одно и то же юридическое название. Только убедившись, что обменник работает легально, можно воспользоваться его услугами. Важно также хранить чеки.

Если пользуетесь услугами банков. В кассе банка могут предлагать менее привлекательный курс, однако это финансовое учреждение имеет более развитую инфраструктуру. Случаев, когда мошенники открывали фейковые отделения банков для продажи фальшивых долларов, нет. Важно отметить, что если вы планируете в кассе купить относительно большое количество долларов, закажите его по телефону заранее.

"Обычно хотя бы за день нужно заказывать. Если сумма больше 400 тыс. грн в эквиваленте, нужно будет подтвердить источник дохода для такого обмена. Жалобы в основном касаются состояния и года выпуска банкнот. Однако в кассе банка вы не купите ни фальшивку, ни купюру, которая не отвечает требованиям центробанка", – рассказывают OBOZ.UA в одном из банков.

Доллары у физлиц (обычных украинцев) лучше не брать. Если вы хотите что-то продать, вы должны понимать, что, соглашаясь на сделку в долларах, вы берете на себя риски. Кроме того, вам будет труднее воспользоваться валютой, которую вы получили на руки. Если деньги попали на ваш банковский счет в результате легальной сделки купли-продажи, вы всегда сможете снять их в кассе банка, обменять на доллары, без проблем вывезти за границу, показав таможне необходимые документы.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы теряют свои квартиры из-за кредитов под залог недвижимости. В некоторых случаях должники сами нарушают условия договора, а в других недобросовестные кредиторы создают такие условия, что выплатить долг невозможно.

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