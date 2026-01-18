Украинцам приходят сообщения о "неподтвержденной идентификации": правда ли это и что делать

Украинцы могут и в дальнейшем беспрепятственно получать пенсии, даже если получили сообщение Пенсионного фонда Украины (ПФУ) о "неподтвержденной идентификации", ведь такое оповещение не всегда означает реальную проблему. Главное – самостоятельно проверить статус идентификации через сервис "Моя идентификация" и при необходимости вовремя пройти ее повторно, чтобы выплаты не прекратились.

Об этом рассказал эксперт по пенсионным вопросам Виктор Богданов в комментарии медиа. По его словам, сообщения от ПФУ могут быть следствием технических сбоев, ошибок в базах данных или задержек с обновлением информации.

Именно поэтому главное правило – не паниковать и не ждать автоматического прекращения выплат, а самостоятельно проверить, действительно ли идентификация считается непроходженою. Для этого Пенсионный фонд Украины ввел специальный онлайн-сервис "Моя идентификация", который доступен на веб-портале электронных услуг ПФУ.

В нем пенсионер может увидеть ключевую информацию, которая непосредственно влияет на выплату пенсии. С помощью сервиса можно:

проверить дату последнего прохождения идентификации;

узнать, через какой орган или учреждение она была проведена (банк, фронт-офис ПФУ, другая структура).

Данные являются официальным подтверждением того, что пенсионер выполнил требования законодательства. Чтобы проверить свой статус, необходимо:

зайти на вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

авторизоваться с помощью КЭП, Дія.Підпису или сервиса ID.GOV.UA.

войти в личный кабинет и в меню слева выбрать раздел "Моя идентификация".

Если раздел не отображается сразу, стоит обновить страницу браузера. В случае, если пенсионер не подлежит обязательной идентификации или еще ни разу ее не проходил, поля с датой и источником будут пустыми.

Обязательная ежегодная идентификация до 31 декабря касается не всех пенсионеров. Ее должны проходить лица, которые:

проживают на временно оккупированных территориях;

выехали с ВОТ на подконтрольную Украине территорию;

находятся за границей (за исключением пенсионеров, которые получают выплаты по международным договорам).

Для этой категории граждан идентификация является ключевым условием сохранения права на пенсию. Специалисты советуют выбирать максимально надежные и документально подтвержденные способы идентификации. В частности, для пенсионеров за рубежом таким вариантом считается обращение в консульские учреждения Украины с последующим оформлением подтверждения факта жизни и отправкой документов в ПФУ заказным письмом.

Если после проверки окажется, что идентификация действительно отсутствует или утратила силу, пенсионеру следует как можно быстрее пройти ее повторно через доступные каналы – банк, сервис ПФУ или консульство. Чем быстрее будет обновлена информация, тем меньше риск приостановления выплат.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине справку о доходах от пенсионеров могут потребовать при оформлении субсидий, льгот, выезде за границу, переводе пенсии или решении других финансовых вопросов. Получить документ можно онлайн через портал Пенсионного фонда Украины (ПФУ) или Дію или лично в сервисном центре.

