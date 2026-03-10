Украинцам придется работать до 75 лет? Экономист назвал пути выхода из демографического кризиса

Украинцев может ждать работа до 70-75 лет. Как считают в экспертной среде, на это есть две основные причины: работать до старости людей будут побуждать низкие пенсии, а также сами работодатели, которым будет не хватать рабочих.

Своими мыслями исполнительный директор Центра экономической стратегии (ЦЭС) Глеб Вышлинский поделился в интервью украинскому интернет-изданию The Page. Он считает, что государство должно развивать доступ к качественным медицинским услугам для тех, кто не может себе их позволить. А частный сектор должен быть включать психологическую и психиатрическую помощь в программы медицинского страхования работников.

"Многие люди будут вынуждены работать до глубокой старости, фактически умирая на рабочем месте, потому что пенсии не будет хватать. Тем временем владельцы бизнеса будут умолять: "Петр Иванович, не увольняйтесь!", потому что заменить его некем. Но условный Петр Иванович не привык следить за здоровьем", – предполагает Вышлинский.

Он отмечает, что если работодатель замечает нетипичное поведение у работника, который ранее годами работал эффективно, стоит прежде всего поговорить с ним и помочь обратиться к специалисту. Бизнес может поспособствовать получению профессиональной медицинской помощи.

"Владелец бизнеса, заметив, что эффективный годами работник ведет себя нетипично, должен не наказывать его, а поговорить и, имея лучшие ресурсы и контакты, отправить к профессиональному врачу. Часто элементарное медикаментозное лечение может вернуть человеку комфортную жизнь и работоспособность – то, чего он сам бы не сделал из-за внутренних барьеров", – сказал Глеб Вышлинский в интервью.

Также по его наблюдениям с начала полномасштабного вторжения произошли структурные изменения из-за выезда образованных женщин среднего возраста. Если раньше офис-менеджера для средней компании было найти легко, то теперь эти функции должен выполнять дорогой высокооплачиваемый специалист, считает Вышлинский.

Адаптация украинской экономики к сокращению населения

Эксперт отмечает, что из-за дефицита рабочей силы бизнес все активнее переходит к механизации и автоматизации. По его словам, предприятия уже устанавливают роботизированные линии на сортировочных центрах и производствах, ведь это иногда выгоднее, чем зависеть от нехватки работников.

В то же время такая модернизация требует значительных инвестиций. Примером является промышленное растениеводство, которое активно автоматизируется и позволяет производить больше продукции с меньшим количеством людей, что в современных условиях становится преимуществом.

Кроме того, Вышлинский говорит о необходимости изменений в миграционной политике и преодоления общественных стереотипов в отношении иностранных работников. Он считает, опасения, что мигранты заберут рабочие места, не соответствует реальности, ведь на многие позиции уже не хватает украинцев.

Хотя остается вопрос, готовы ли квалифицированные специалисты ехать в Украину, учитывая риски безопасности, поэтому стране, вероятно, придется конкурировать за менее обеспеченных трудовых мигрантов, что может создавать дополнительные социальные вызовы.

Кто еще готовил украинцев "работать до последнего"

О необходимости работать до старости ранее предупреждали и в правительстве. Бывшая первая заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в 2024-м сделала заявление, в котором сказала, что государственные пенсии будут небольшими. Самообеспечение в пожилом возрасте потребует от граждан собственных финансовых усилий и пересмотра отношения к пенсионному обеспечению.

Она объясняла, что из-за демографического кризиса и старения населения пенсионная система оказалась под сильным давлением. Уже сейчас почти один работающий украинец содержит одного пенсионера.

В Министерстве социальной политики отмечали, что из-за такого соотношения рассчитывать на высокие выплаты из солидарной системы будет сложно, поэтому людям стоит быть готовыми работать дольше и самостоятельно накапливать средства на старость. По оценкам чиновников, ситуацию усложняют падение рождаемости, старение населения и дефицит работников на рынке труда, и в дальнейшем эти тенденции могут только усиливаться.

Ранее OBOZ.UA писал, что индексация пенсий снова прошла с нарушениями. Тем, кто вышел на заслуженный отдых относительно недавно (с 2021-го года), проиндексировали пенсию в урезанном варианте. Хотя Верховный Суд признал такие действия незаконными еще в прошлом году, на решение правительства это не повлияло.

