Украинцам предлагают инвестиции, а потом крадут деньги: какие мошеннические схемы раскрыли

Пользователей украинского сегмента интернета всё чаще пытаются обмануть, предлагая инвестиции под высокие проценты. Чтобы уберечь свои средства от мошенников, украинцам советуют не переводить деньги незнакомцам, тщательно проверять компании и критически оценивать все обещания.

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Об этом напомнили в Госспецсвязи. Там отметили, что для поиска потенциальных жертв в интернете злоумышленники используют целый арсенал каналов коммуникации.

Как мошенники ищут жертв: 4 инструмента

Реклама в социальных сетях .

. Telegram-каналы и специально настроенные боты .

. Прямые телефонные звонки .

. Фейковые страницы псевдоэкспертов, демонстрирующие "успешные кейсы".

Часто пользователи сами натыкаются на такие платформы. Когда человек ищет в сети информацию о трейдинге, криптовалютах или пассивном заработке, алгоритмы социальных сетей улавливают запрос и начинают показывать ему всё больше таргетированной рекламы, которая в конечном итоге может привести на мошеннический ресурс.

Правила финансовой безопасности

Чтобы защитить свои сбережения от псевдоконсультантов, придерживайтесь базовых правил безопасности:

Тщательно проверяйте компанию. Всегда ищите информацию об инвестиционной платформе в официальных источниках. Критически оценивайте обещания. Слишком высокий и быстрый доход без рисков — главный признак финансовой ловушки. Не перечисляйте деньги незнакомцам. Никогда не осуществляйте платежи по требованию неизвестных лиц, кем бы они ни назывались. Не устанавливайте сторонние программы. Если "инвестиционные консультанты" советуют вам установить приложения удаленного доступа на телефон или компьютер, ни в коем случае не делайте этого, ведь они пытаются получить доступ к вашим онлайн-банкингам. Есть сомнения — остановитесь. Если во время общения возникает хоть малейшее подозрение, воздержитесь от любых финансовых операций.

Также OBOZ.UA сообщал, что мошенники всё чаще маскируют свои схемы на рынке подержанных автомобилей под привлекательные объявления. Сообщения о "срочной продаже", "низкой цене" и "быстром оформлении" оказываются ловушкой. Покупателям присылают поддельные документы, фишинговые ссылки и требуют деньги за машины, которых на самом деле нет.

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