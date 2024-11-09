Украинцам повысили штрафы за незаконный сбор грибов: сколько придется заплатить

В Украине в 2024 году принят закон, значительно усиливающий ответственность за незаконную вырубку деревьев, сбор грибов или ягод в местах, где это запрещено. Штрафы за сбор грибов возрастут до 850 грн для граждан и до 5100 грн для должностных лиц.

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Об этом говорится в законопроекте №9665, принятом во втором чтении, об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). За соответствующее решение проголосовали 242 депутата.

Главная цель нового закона – усиление защиты окружающей среды и борьба с нелегальным использованием лесных ресурсов, особенно в условиях военного положения. Новые нормы значительно повышают штрафы и предусматривают уголовную ответственность за незаконную вырубку деревьев и сбор дикорастущих растений. Основные изменения закона:

ужесточение штрафов за незаконную вырубку деревьев: если раньше штрафы составляли от 17 000 до 25 500 грн, то по новым правилам они возрастут до 85 000 грн. При повторном нарушении штрафы могут достигать 170 000 грн. Также во время военного положения незаконная вырубка наказывается лишением свободы на срок от 7 до 10 лет;

новые правила сбора грибов, ягод и дикорастущих плодов: в Украине традиционно разрешено собирать грибы, ягоды и другие дикорастущие плоды для личного потребления. Однако новый закон ограничивает такое собрание на территориях природно-заповедного фонда, ботанических садов и национальных парков. Теперь за нарушение этих правил граждане могут быть оштрафованы на сумму от 425 до 850 грн. Для должностных лиц штрафы еще более строги – от 1 700 до 5 100 грн;

в Украине традиционно разрешено собирать грибы, ягоды и другие дикорастущие плоды для личного потребления. Однако новый закон ограничивает такое собрание на территориях природно-заповедного фонда, ботанических садов и национальных парков. Теперь за нарушение этих правил граждане могут быть оштрафованы на сумму от 425 до 850 грн. Для должностных лиц штрафы еще более строги – от 1 700 до 5 100 грн; усиление ответственности за незаконное использование камыша и других растений: незаконная заготовка камыша, причиняющая существенный вред окружающей среде, теперь наказывается штрафом от 34 000 до 42 500 грн или лишением свободы сроком до трех лет.

Ужесточение наказаний за незаконную вырубку деревьев и сбор дикорастущих плодов – это требование Европейского Союза, в частности в соответствии с Директивой № 92/43/ЕС. Украина стремится адаптировать свое законодательство к европейским стандартам, чтобы обеспечить надлежащую защиту природных ресурсов. Основные причины изменений в законодательстве:

масштабные нарушения в сфере лесопользования: по данным правоохранительных органов, около 10% нарушителей незаконно вырубают деревья не в первый раз. Недостаточный уровень штрафов и наказаний ранее не сдерживал нарушителей, что приводило к значительным ущербам для окружающей среды.

по данным правоохранительных органов, около 10% нарушителей незаконно вырубают деревья не в первый раз. Недостаточный уровень штрафов и наказаний ранее не сдерживал нарушителей, что приводило к значительным ущербам для окружающей среды. защита биоразнообразия и природных ресурсов: незаконный сбор грибов, ягод и других дикорастущих плодов может привести к истощению ресурсов, в частности на заповедных территориях. Это отрицательно сказывается на флоре и фауне, а также снижает возможности восстановления растительности.

незаконный сбор грибов, ягод и других дикорастущих плодов может привести к истощению ресурсов, в частности на заповедных территориях. Это отрицательно сказывается на флоре и фауне, а также снижает возможности восстановления растительности. военное положение: во время войны лесные ресурсы используются более активно, а риски незаконного использования увеличиваются. Новые правила направлены на защиту национального богатства в условиях повышенной нагрузки на природные ресурсы.

Что разрешено и что запрещено по новому закону

сбор грибов и ягод разрешен , но только на территориях, где это не запрещено правилами лесопользования. Посетители лесов должны ознакомиться с местными ограничениями, в частности, по сезонности сбора;

, но только на территориях, где это не запрещено правилами лесопользования. Посетители лесов должны ознакомиться с местными ограничениями, в частности, по сезонности сбора; запрещено собирать растения и дикорастущие плоды на территориях природно-заповедного фонда , таких как национальные парки и ботанические сады, без соответствующих разрешений ("лесных билетов");

, таких как национальные парки и ботанические сады, без соответствующих разрешений ("лесных билетов"); нельзя уничтожать грибницу и корни растений, ведь это вредит воспроизводству ресурсов и ухудшает состояние лесных экосистем.

Новые штрафы за незаконные действия значительно выше, чем раньше. Это создает дополнительный стимул соблюдать правила и сохранять природные ресурсы Украины.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Николаевской области мужчину оштрафовали на 510 гривен за перевозку дров без документов, подтверждающих их происхождение. Недавно в Украине был принят новый закон, согласно которому за хранение или перевозку древесины без документов предусмотрены штрафы от 34 тысяч гривен или даже до 7 лет заключения при больших объемах.

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