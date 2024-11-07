Пять лет тюрьмы или административное правонарушение: как сейчас наказывают "за дрова" в Украине

В Николаевской области мужчину оштрафовали на 510 гривен за перевозку дров без документов, подтверждающих их происхождение. Недавно в Украине был принят новый закон, согласно которому за хранение или перевозку древесины без документов предусмотрены штрафы от 34 тысяч гривен или даже до 7 лет заключения при больших объемах.

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Об этом сообщила Государственная экологическая инспекция. "У села Украинка на Николаевщине государственные инспекторы остановили гражданина, который перевозил дрова в багажнике автомобиля без документов, подтверждающих законность приобретения ", – говорится в сообщении.

Инспекторы обнаружили нарушение во время проверки, и за отсутствие документов мужчина получил административное наказание – штраф в размере 510 гривен. Этот случай стал одним из первых примеров применения штрафных санкций после скандального закона "о дровах".

Недавно Верховная Рада Украины приняла законопроект №9665, существенно усиливающий ответственность за незаконное хранение и перевозку древесины. Новые правила, ожидающие подписи президента, вносят изменения в Административный и Уголовный кодексы. Теперь, если человек хранит или перевозит дрова без документов, ему угрожают:

административный штраф в размере от 34 тысяч гривен , если общая стоимость древесины меньше 30 тысяч гривен;

, если общая стоимость древесины меньше 30 тысяч гривен; лишение свободы сроком от 5 до 7 лет в случае, если стоимость сохраненных или перевезенных дров превышает 30 тысяч гривен.

Новый закон нацелен на борьбу с браконьерством и незаконной торговлей лесом, но в то же время вызывает беспокойство среди жителей сельской местности, для которых дрова являются основным источником отопления. По словам адвоката Алексея Кинебаса, эти нововведения могут затронуть многих жителей сел, которые традиционно заготавливают дрова самостоятельно или покупают их у местных заготовителей без официальных документов.

В Украине для многих деревенских жителей дрова – это не только источник тепла, но и привычная часть быта, и получить документы на такую древесину может быть сложно. Адвокат отмечает, что закон не содержит переходных положений, и после подписания он вступит в силу сразу, что поставит под угрозу многих обычных граждан, которые могут даже не знать о необходимости документов.

Во избежание штрафов и уголовной ответственности на дрова нужно иметь документы, подтверждающие законное происхождение древесины. К таким документам могут относиться:

чек или накладная от официального продавца ;

; разрешение на заготовку , выданное местными органами власти;

, выданное местными органами власти; документы о покупке на государственных лесных складах.

В случае отсутствия таких документов даже перевозка одного дерева может привести к штрафу. Президент Украины Владимир Зеленский не намерен подписывать скандальный "закон о дровах". Об этом сообщил советник президента Дмитрий Литвин в интервью для BBC Украина. "Президент не будет подписывать этот закон", – заявил он. О причинах он не уточнил.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцев возмутило предложение ввести в стране уголовную ответственность за хранение дров. Не все из них поняли, как будет проверяться легальность происхождения топлива, а некоторые подчеркивают, что в то же время в Украине продолжается вырубка лесов и экспорт древесины.

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