Украинцам посоветовали научиться распоряжаться деньгами: как не тратить лишнего

Для понимания, на что тратятся деньги, украинцам следует вести учет доходов и расходов. Это также поможет сократить ненужные издержки. В частности, следует ежедневно фиксировать все траты и поступления денег, а также анализировать данные.

Видео дня

Об этом сообщили в образовательном проекте по финансовой грамотности Фонда гарантирования вкладов физических лиц "ФинКульт". Там отметили: вести учет можно как в электронном виде, так и записывая все в обычную тетрадь или блокнот.

"Учет доходов и расходов – основа любого бюджета, даже малейшего. Почему важно вести учет? Вы понимаете, куда идут ваши деньги. Получаете возможность сократить ненужные расходы. Формируете полезный навык по финансовой дисциплине. Планируете собственные сбережения и инвестиции", – говорится в сообщении.

Там подчеркнули: для удобства ведения учета расходы следует разделить по категориям. К примеру:

продукты;

коммунальные услуги;

транспорт.

Записи трат следует вести ежедневно. При чем фиксировать нужно даже самые мелкие траты.

В конце месяца же необходимо проанализировать полученные данные. Это, отмечается, поможет понять:

какие расходы оказались наибольшими;

какие статьи бюджета нужно откорректировать и, возможно, сократить.

В то же время, в экспертной среде считают, что начало 2025 года может стать одним из самых оптимальных моментов для приобретения облигаций. Дело в том, что в дальнейшем можно ожидать снижения ставок – после возможного снижения учетной ставки НБУ. При этом, отметил старший финансовый аналитик ICU Тарас Котович, ослабление курса гривни:

вряд ли будет "очень критическим и значительно больше доходности от депозитов";

вероятнее всего, будет меньше, чем доходность по гривневым облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

"На сегодняшний день на рынке активно торгуется очень много облигаций. Из них 14 выпусков – это облигации, которые погашаются в следующем году. То есть, если вы хотите покупать короткие инструменты – это очень хороший выбор. Потому что можно найти для себя любую гривневую облигацию с погашением в любой месяц в течение года", – сказал Котович.

При этом он подчеркнул: единственным месяцем, во время которого, скорее всего, не будет осуществляться погашение облигаций, пока видится декабрь. Впрочем, Котович не исключает, что декабрьские облигации, размещенные в следующем году еще могут появиться – ведь, по его словам, ассортимент инструментов "будет еще более расширяться".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в начале 2025 года в Украине ожидается рост курса доллара – однако некритический. В банковском секторе прогнозируют, что за I квартал (январь-март) валюта вырастет до 42-42,8 грн/доллар.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!