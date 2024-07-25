Украинцам подсовывают поддельные 500 гривен старого образца: как распознать фальшивку

В Украине мошенники чаще подделывали банкноты номиналом 500 гривен старого образца. Национальный банк Украины (НБУ) отметил, что основные признаки подлинности включают водяные знаки, сквозной элемент, защитную ленту, рельефность изображений и оптически сменные краски, поэтому только визуально обнаружить подделку сложно.

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Об этом говорится в комментарии Нацбанка для Минфина. Для более точного определения необходимо проводить визуальную и тактильную проверку банкнот. Основными признаками, которые следует проверить, являются:

банкнотная бумага: она должна быть плотной, крепкой на ощупь, с характерным хрустом. Бумага, используемая для настоящих банкнот, имеет специальное покрытие, обеспечивающее устойчивость к износу;

она должна быть плотной, крепкой на ощупь, с характерным хрустом. Бумага, используемая для настоящих банкнот, имеет рельефность изображений: некоторые элементы банкнот, в частности портреты и надписи, выполнены рельефной печатью, что можно ощутить на ощупь.

Также важна проверка против света. Обращать внимание нужно в частности на:

водяные знаки: на настоящих банкнотах должны присутствовать два типа водяных знаков: многотонный портретный знак, повторяющий изображение на лицевой стороне банкноты, и светлый элемент с цифровым обозначением номинала или графическим знаком национальной валюты;

на настоящих банкнотах должны присутствовать два типа водяных знаков: многотонный портретный знак, повторяющий изображение на лицевой стороне банкноты, и светлый элемент с цифровым обозначением номинала или графическим знаком национальной валюты; сквозной элемент: этот элемент создает целостное изображение цифрового обозначения номинала, видно без разрывов при рассмотрении банкноты против света;

этот элемент создает целостное изображение цифрового обозначения номинала, видно без разрывов при рассмотрении банкноты против света; защитная лента: лента погружена в толщу бумаги и содержит микротексты, такие как номинал, надписи "ГРН" и изображение малого герба Украины. Они становятся видимыми при рассмотрении банкноты против света.

Также изменяя угол наклона банкноты зрительно проверяются. По таким признакам как:

оптически-сменные краски: на некоторых элементах банкнот использованы краски, изменяющие цвет при изменении угла наклона банкноты. Это касается банкнот номиналом от 20 до 1000 гривен, выпущенных в разные годы;

на некоторых элементах банкнот использованы краски, изменяющие цвет при изменении угла наклона банкноты. Это касается банкнот номиналом от 20 до 1000 гривен, выпущенных в разные годы; полимерная защитная лента: оконная лента с частичным погружением в толщу бумаги имеет разные цвета и содержит кинетические эффекты, изменяющие направление движения изображения при изменении угла наклона банкноты;

оконная лента с частичным погружением в толщу бумаги имеет разные цвета и содержит кинетические эффекты, изменяющие направление движения изображения при изменении угла наклона банкноты; латентное изображение номинала: это изображение видно только под острым углом против света. Оно должно быть темным на светлом фоне с одной стороны банкноты и светлым на темном с другой.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы могут получить в обменниках фальшивые доллары. В частности, в 2023 году на долю этой валюты выпало 97% поддельных банкнот среди всех иностранных. При этом чаще фальшивыми оказывались деньги больших номиналов.

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