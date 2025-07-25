Украинцам планируют ввести новую выплату в 7 тыс. грн: кто сможет получить средства

Кабмин Украины зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, который предлагает ежемесячную выплату 7 тысяч гривен беременным женщинам без страхового стажа и еще по 7 тысяч гривен ежемесячно одному из родителей для ухода за ребенком до 1 года. После достижения ребенком одного года, если оба родителя выходят на работу, государство планирует оказывать помощь по программе еЯсла – сумму будут определять дополнительно.

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Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Согласно документу, беременным женщинам, которые не имеют страхового стажа, предлагают ежемесячно выплачивать по 7 тысяч гривен дородового пособия.

Нововведение касается именно тех женщин, которые по разным причинам не имеют доступа к выплатам за счет фонда социального страхования или официального трудоустройства, но нуждаются в поддержке во время беременности. Кроме того, аналогичную сумму – 7 тысяч гривен в месяц планируют выплачивать также одному из родителей, опекуну или родственнику, который непосредственно ухаживает за ребенком до достижения им одного года.

Выплаты имеют целью частично компенсировать потери дохода для тех, кто не может совмещать уход за младенцем с профессиональной деятельностью. Предполагается, что если оба родителя возвращаются к работе после достижения ребенком одного года, то они смогут воспользоваться новым механизмом помощи под названием еЯсла.

Инициатива предусматривает, что государство и в дальнейшем будет частично финансировать уход за ребенком, компенсируя расходы опекуну или родственнику, которые останутся дома или будут участвовать в воспитании. По словам постоянного представителя Кабмина в ВР Тараса Мельничука, реформа должна создать условия для совмещения отцовства с профессиональной деятельностью.

Законопроект направлен не только на расширение социальной поддержки, но и на построение долгосрочной стратегии демографического восстановления страны. При этом точный размер помощи после года ребенка, в случае возвращения родителей на работу, Кабмин определит позже – уже после принятия закона.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам из прифронтовых регионов могут предоставить единовременную помощь в размере 19 400 грн на приобретение печного топлива, но только тем, кто соответствует условиям и еще не получал другой помощи на отопление. Постановление обещают принять до 31 июля, а выплаты будут осуществлять за счет международных доноров.

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