Украинцам пересчитают пенсии: кто получит прибавку в 1 тыс. грн

В Украине в феврале станет известен точный размер индексации пенсий. Самая индексация состоится с 1 марта. Ее размер зависит от двух показателей: средней зарплаты по стране за три года и инфляции за прошлый год. Данные этой статистики будет известно только в феврале, поэтому и точный расчет индексации объявят только в преддверии самой индексации. Прибавку в 1 тыс. грн получат те, кто сейчас получает пенсию размером около 8 тыс. грн.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. В правительстве называют ориентировочный размер. Речь идет о повышении пенсий на 13%. Это будет самым большим ростом пенсий в следующем году. К примеру, если ваш расчетный размер пенсии составляет 4 тыс. грн, то по результатам индексации вы сможете получить пенсию в размере около 4,6 тыс. грн.

Увеличение пенсии на 1 тыс. грн получат украинцы, которые до индексации имеют выплату в размере от 7692 грн. Важно отметить, что речь идет именно о "чистом" размере пенсии: без учета всех возможных надбавок за стаж, возраст и т.п.

Индексация не коснется лишь небольшого количества пенсионеров. Это те, кто вышел на заслуженный отдых в последние три года, украинцев, которые сейчас имеют значительные надбавки к расчетным пенсиям, или имеющим высокие выплаты. Например, индексация не коснется ни одного из судей на пенсии, однако и сейчас размер их пенсии достигает 100 тыс. грн.

Следующее повышение пенсий ожидается в апреле. Он коснется тех, кто продолжает работать на заслуженном отдыхе и у кого вырос стаж. Кроме того, в апреле в Украине повысят минимальную зарплату, как результат, увеличится и гарантированный размер пенсии для тех, кому больше 65 лет и выполнивших норму по стажу. При этом, с 1 февраля размер пенсий в Украине менять не планируют.

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января также повысили размер пенсии. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

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