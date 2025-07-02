Украинцам пересчитают минималку: озвучены новые размеры

В Украине в 2026-м минимальную зарплату повысят с 8000 до 8688 грн. Такое повышение не позволит компенсировать уровень инфляции и оставит выплаты на уровне, который значительно меньше фактического прожиточного минимума.

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Об этом говорится в Бюджетной декларации на 2026-2028 годы. Повышение в следующем году произойдет всего на 8,6%. Эта цифра должна быть как минимум вдвое больше. Как будет расти минималка:

в 2026-м – 8688 грн;

в 2027-м – 9374 грн;

в 2028-м – 10059 грн

Украинец, который работает полный рабочий день, не может находиться за чертой бедности. Этой чертой можно считать уровень фактического прожиточного минимума (это стоимость минимально необходимой корзины товаров и услуг). И уже сейчас фактический уровень прожиточного минимума составляет более 11 тыс. грн (по состоянию на февраль 2025-го было 10,6 тыс. грн).

Согласно Бюджетной декларации, в течение лет в Украине минималка будет меньше фактического размера прожиточного минимума.

Федерация профсоюзов предоставила свои предложения в бюджет: они требуют установить минимальную заработную плату с 1 января 2026 года не ниже 50% от прогнозной среднемесячной заработной платы работников на конец 2025 года. Речь идет о минималке ориентировочно в 12 195 грн.

Какие зарплаты получают украинцы

Согласно данным work.ua, по состоянию на июнь 2025 года средняя зарплата составляет 25 тыс. грн. При этом в небольших городах эта цифра может быть значительно ниже, чем в среднем по стране. Больше всего за год выросли зарплаты у методологов, инвестиционных аналитиков и некоторых программистов. В частности, заработки методологов, которые разрабатывают стандарты, методики и инструкции для бизнес-процессов, взлетели на 112% до 35 тыс. грн.

"В среднем "Методолог" в Украине зарабатывает 35 000 грн. Это на 112% больше, если сравнивать с июнем прошлого года. Медиана заработных плат рассчитана по данным из 28 вакансий, размещенных на Work.ua с заголовком "Методолог" за последние 3 месяца", – отмечают аналитики.

У кого больше всего выросли зарплаты:

Методолог – 35 000 грн (+112%)

Инвестиционный аналитик – 50 000 грн (+82%)

Программист Java – 62 500 грн (+79%)

Внутренний аудитор – 50 000 грн (+79%)

Тим лид – 66 500 грн (+66%)

Зоотехник – 27 500 грн (+57%)

Медиабайер – 65 000 грн (+53%)

Экономист отделения банка – 32 000 грн (+52%)

Начальник транспортного отдела – 37 500 грн (+50%)

Ортодонт – 60 000 грн (+50%)

Отметим, количество вакансий за год снизилось на 5%. Среди городов традиционно по уровню зарплат на первом месте оказался Киев, где в среднем платят 29 тыс. грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, прожиточный минимум для взрослого с учетом обязательных платежей составляет 9170,4 грн. Таким образом, минимальная зарплата в 8000 грн не позволяет работающему заплатить даже за минимальный набор продуктов и услуг. Прожиточный минимум на ребенка до 6 лет – 6341,21 грн, на ребенка от 6 лет – 7925,62 грн.

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