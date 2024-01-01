Украинцам пересчитали зарплаты: какая минималка действует с сегодняшнего дня

В Украине с 1 января пересчитали минимальную зарплату. Ее размер увеличился на 400 грн. Так, вместо 6700 грн украинцы будут зарабатывать по меньшей мере 7100 грн.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Такое повышение поможет сохранить уровень доходов с учетом инфляции, более существенный рост ожидается уже в апреле. Тогда зарплаты увеличат до 8000 грн.

"Бюджет таким образом и составляли, чтобы не так резко повышать минимальную зарплату и посмотреть, что получится. Больше всего это повлияет на те декларируемые зарплаты, с которых уплачиваются налоги. Это на поступление ЕСВ очень повлияет. У нас очень много плательщиков на минимальном ЕСВ. Непосредственно должна увеличиться зарплата в бюджетной сфере. А зарплаты бюджетников финансируются из донорской помощи", – рассказывает кандидат кандидат экономических наук Лидия Ткаченко OBOZ.UA.

Перерасчет зарплат увеличат впервые с 2022-го. В 2023 году Кабмин принял решение не пересматривать размер социальных стандартов. Старший научный сотрудник Института демографии и социсследований при НАН Украины Людмила Черенько рассказывает: таким повышением правительство фактически планирует заморозить нынешнюю ситуацию.

Зарплаты в 2024 году планируют повысить 87% компаний, говорится в результатах опроса работодателей Европейской бизнес-ассоциацией. Около половины (46%) компаний в ходе опроса отметили, что размер повышения будет составлять до 10%.

Сейчас украинцы должны зарабатывать не менее 6700 грн в месяц. Это установленный законодательством уровень для работающих полный рабочий день. Но этого мало. В январе 2022 года в Украине минимальная зарплата была на уровне 6500 грн. Кумулятивный (совокупный) уровень инфляции за два года составляет 37,2%. То есть заработная плата должна была вырасти до 8918 грн только для того, чтобы компенсировать рост цен. Но и до полномасштабной войны и резкой инфляции минимальная зарплата в Украине была меньше реальной потребности.

Как раньше писал OBOZ.UA, в Украине при зарплате, размер которой будет в три раза выше средней, пенсия составит всего 14 тыс. грн. Для большинства украинцев такой размер пенсии недостижим.

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