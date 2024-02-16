Украинцам перечислят пенсии: используют новый показатель в формуле

В Украине с 1 апреля будет проведен перерасчет пенсий в связи с повышением минимальной зарплаты. Сейчас определенная категория украинцев получает гарантированный размер выплаты от 2840 грн. С апреля ожидается повышение до 3200 грн.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Отметим, что повышение связано с гарантиями, прописанными в действующем законодательстве. Так, украинцы, достигшие 65 лет и выполнившие норматив по стажу (30 и 35 лет для женщин и мужчин и женщин соответственно) имеют право на пенсию, размер которой не менее 40% минимальной зарплаты.

На сегодня минимальная зарплата составляет 7100 грн. Пенсия для украинцев, выполнивших указанные функции, составляет от 2840 грн. С 1 апреля минималка увеличится до 8000 грн, а гарантированный размер пенсии составит уже 3200 грн.

Как повысят пенсии с марта

Размер индексации считают по формуле, прописанной в законе. Половину уровня инфляции за прошлый год прибавляют до 50% от среднего годового (учитывают данные за последние три года) показателя роста зарплат. Это около 13% (такую цифру публично озвучивали и в Минсоцие, и в правительстве).

Это немного, однако гораздо лучше, чем ничего. В прошлом году прожиточный минимум и минимальную зарплату в Украине не пересматривали, поэтому беднейшие пенсионеры из-за инфляции потеряли часть покупательной способности.

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января также повысили размер пенсии. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

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