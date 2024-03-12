Украинцам перечислят минималку: сколько будут платить с 1 апреля

В Украине с 1 апреля произведут перерасчет минимальной заработной платы. В месячном размере он составит: до 1 апреля – 7100 грн, с 1 апреля – 8000 грн; в почасовом размере: до 1 апреля – 42,6 грн, с 1 апреля – 48 грн. "На руки" работник будет получать 6440 грн (после уплаты налогов).

Как пишет издание biz.ligazakon, также изменятся и размеры налогов, которые должны платить украинцы. С 1 апреля 2024 года:

Ставка – 8000 грн

НДФЛ – 8000 х 18% = 1440 грн

ВЗ – 8000 х 1,5% = 120 грн

ЕСВ – 8000 х 22% = 1760 грн

Содержание: 1560 грн (НДФЛ + ВЗ)

То есть на одного работника: ставка 8000 грн (из них НДФЛ (1440 грн) + военный сбор (120 грн)) + ЕСВ 1760 грн = 9760 грн. К выплате "на руки" работнику: 6440 грн/месяц. Кроме того, ЕСВ для ФЛП повысится со 1562 грн до 1760 грн.

Максимальная база начисления ЕСВ составляет 15 размеров минимальной зарплаты, поэтому в 2024 году она составляет:

январь – март: 106500 грн;

апрель – декабрь: 120000 грн.

Поэтому максимальная сумма ЕСВ, уплачиваемая ФЛП, будет составлять с 1 апреля - 26 400 грн (8000 х 15 х 22%).

Напомним, в Украине средняя зарплата по состоянию на январь 2024 достигла 17,8 тыс. грн в вакансиях и 19,1 тыс. грн в резюме. При этом больше (36,8 тыс. грн) получают работники IT.

Об этом говорится в обзоре Минэкономики. В условиях военного положения экономическая активность предприятий оставалась низкой. Наряду с тем как в 2022 году, так и в 2023 году наблюдалось уменьшение количества зарегистрированных безработных, учитывая продолжение миграционных процессов, мобилизации в ряды ВСУ (такие категории лиц прекращают регистрацию как безработные).

Как сообщал OBOZ.UА, в Польше из-за дефицита рабочих рук бизнес ищет сотрудников среди украинских беженцев. Больше всего вакансий предлагают в сфере услуг, здравоохранения, пищевой промышленности. Также активно ищут представителей рабочих профессий, в том числе строителей.

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