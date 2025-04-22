Украинцам оставили менее 10 дней: страна ЕС лишит часть беженцев помощи

Украинским беженцам в Эстонии перестанут помогать с оплатой аренды жилья и переводами. Оказание помощи прекратится с мая 2025 года. Первым в очереди станет столица страны, город Таллин, а дальше такая же участь постигнет украинцев в остальных эстонских городах.

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Как сообщает ERR, причиной такого решения является истечение сроков сотрудничества между Департаментом социального страхования Эстонии и Таллиннским департаментом социальной помощи и здравоохранения. Ранее граждане Украины со статусом временной защиты могли получить единовременную компенсацию арендных расходов, чтобы найти себе постоянное место жительства в Эстонии.

"Поддержка не исчезает, а становится более целенаправленной и устойчивой. Мы постепенно переходим к обычному порядку, при котором поддержка предоставляется в первую очередь тем, кто ходатайствует о международной или временной защите, не имеет в Эстонии сети поддержки и проживает в государственных центрах размещения по направлению Департамента полиции и погранохраны во время рассмотрения их заявления", – утверждает руководительница отдела миграции Департамента социального страхования Лийс Палоотс.

При этом власти страны допускают прекращение аналогичных программ и в других городах. Это обеспечит единый подход на национальной уровне, а также позволит вернуться к обычному порядку и гарантировать, что поддержка, предоставляемая украинским военным беженцам, будет зависеть не от места их проживания, а от того, потребности в помощи при переезде из центра размещения.

Отмечается, что максимальный размер компенсации составлял до 1200 евро на домохозяйство. С июня 2022 года по апрель 2025 года ее получили почти 11 тыс. домохозяйств, в том числе 1710 домохозяйств – в 2024 году, а 62% из них воспользовались поддержкой в Таллинне.

Стоит заметить, что в прошлом году такую помощь уже прекратили предоставлять части украинцев. С 11 сентября ее могли получить только те, кто подал соответствующее заявление в течение первых шести месяцев после получения первого вида на жительство в Эстонии.

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