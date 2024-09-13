Украинцам ощутимо "увеличили" пенсии: кто получит доплату почти в 1000 грн

Украинские пенсионеры до конца 2024 года будут получать доплату к пенсии от Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН). Максимальный размер доплаты составляет 889 грн. Впрочем, на выплату могут рассчитывать не все – лишь те, кто живет в определенных регионах.

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Об этом сообщили в Минсоцполитики. Там отметили: доплату получат пенсионеры, проживающие на территориях активных или вероятных боевых действий. К ним, по данным Пенсионного фонда (ПФУ), относятся:

Днепропетровская;

Донецкая;

Запорожская;

Луганская;

Николаевская;

Сумская;

Харьковская;

Херсонская;

Черниговская области.

Кроме того, доплаты будут производится только тем, кто получает меньше 3 250 грн пенсии. А также, кто после 1 марта 2023 года не получал дополнительных денежных выплат от международных организаций и/или пособий на жительство внутренне перемещенным лицам.

При этом четко определенного размера помощи нет. Так:

В ПФУ объяснили, что пенсионеры, которые соответствуют условиям программы, будут получать выплаты, равные разнице между 3 250 грн и получаемой ими суммой пенсии.

Учитывая же, что минимальная пенсия в Украине составляет 2 361 грн, масимальный размер доплаты составляет 889 грн.

Как получить доплату

В то же время, подчеркнули в Минсоцполитики, специально обращаться за назначением дополнительной выплаты не требуется – ВПП ООН направляет средства пенсионерам на основании уже имеющейся в базах данных Пенсионного фонда информации. Саму же выплату можно получить:

на банковскую карту путем перечисления денег;

через отделение "Укрпочты".

Как ранее писал OBOZ.UA, в то же время, действующая пенсионная система в Украине приводит к быстрому старению пенсий. В результате украинцы, которые выполнили одинаковые условия (например, имели одинаковые зарплаты и стаж), но вышли на заслуженный отдых в разное время, имеют разные выплаты.

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