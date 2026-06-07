Украинцам обещают выигрыш в лотерею, а потом воруют деньги: какие мошеннические схемы раскрыты

В Украине активизировались мошенники, использующие вымышленные лотереи и розыгрыши призов для выманивания денег. Главная цель обоих сценариев – заставить жертву добровольно перечислить собственные средства под предлогом уплаты вымышленных сборов.

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Об этом сообщили в Патрульной полиции. Правоохранители подробно описали две самые популярные схемы, с помощью которых злоумышленники опустошают счета доверчивых украинцев.

"Внезапный выигрыш" и вымышленный налог

В первом случае злоумышленники играют на эффекте неожиданности и приятных эмоций.

Как это работает

Человек получает внезапный телефонный звонок, СМС, сообщение в мессенджере или электронное письмо. Собеседник представляется работником государственного учреждения, представителем известного бренда или даже известной личностью и сообщает о выигрыше крупной суммы денег или дорогого приза.

Суть обмана

Втершись в доверие, мошенник заявляет, что для получения подарка нужно выполнить формальность — оплатить "небольшой" налог на приз или сбор за оформление документов.

Результат

Как только человек перечисляет средства на указанный счет, организаторы "лотереи" исчезают, а жертва остается и без приза, и без собственных денег.

Фальшивый перевод и возвращение "излишка"

Вторая схема является более изощренной с финансовой точки зрения, поскольку жертва некоторое время уверена, что действительно держит деньги в руках.

Как это работает

Гражданину приходит неожиданное сообщение о денежном переводе или платежная квитанция. Одновременно с этим злоумышленники присылают инструкцию: нужно внести эти средства на свой счет, но немедленно отправить часть суммы обратно "для покрытия налогов или сопутствующих сборов".

Суть обмана

Жертва перечисляет часть суммы со своей карты, считая, что просто делится полученными деньгами. Однако через несколько недель банковская система распознает, что первоначальная квитанция или перевод от "организаторов" были полностью поддельными.

Результат

Перечисленные мошенникам деньги вернуть уже невозможно. Более того, поскольку первоначальный перевод аннулируется как недействительный, человек остается в двойном убытке, ведь теперь он вынужден возмещать банку всю сумму за фальшивую операцию.

Признаки мошенничества

Государственные органы или легальные компании никогда не требуют переводить деньги на частные карты или счета для "оплаты налогов" за выигрыши.

или счета для "оплаты налогов" за выигрыши. А если вы не участвовали в лотереях, не стоит верить "внезапным" сообщениям о выигрышах.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Харькове разоблачили масштабный мошеннический "колл-центр", который маскировался под инвестиционный центр. В общем киберпреступники обманули не менее 50 граждан Евросоюза – в частности, граждане Латвии потеряли таким образом более 100 тыс. евро.

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