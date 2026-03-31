Украинцам не советуют хранить сбережения в долларах: что эксперты рекомендуют выбрать взамен

В 2026 году хранить сбережения в долларах уже не так выгодно, как это было раньше, ведь альтернативы вроде ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа) дают стабильно высокий доход. При отсутствии предпосылок для резкого обвала гривны, инвестиции в гривневые инструменты остаются более прибыльными как минимум в краткосрочной перспективе.

Об этом сообщает инвестиционная компания ICU. На фоне колебаний валютного рынка все больше украинцев задумываются, как сохранить свои деньги.

Традиционно доллар считался "тихой гаванью", особенно в периоды нестабильности. Однако в 2026 году ситуация меняется, в частности сейчас финансовые эксперты все чаще ставят под сомнение целесообразность хранения сбережений именно в американской валюте и предлагают альтернативы, которые могут принести больший доход.

С начала 2026 года гривна действительно потеряла около 4% своей стоимости. Отмечается, что это частично связано с внешними факторами, в частности геополитическим напряжением и колебаниями на энергетических рынках. Такие новости традиционно подталкивают население к покупке доллара, однако эксперты призывают не спешить с выводами.

Несмотря на определенное ослабление, оснований для резкого обвала национальной валюты пока нет. Национальный банк Украины (НБУ) активно вмешивается в валютный рынок, продавая валюту из резервов, чтобы удержать курс в контролируемых пределах.

Главная причина, почему доллар сейчас проигрывает альтернативам – это низкая доходность. Если просто купить валюту и хранить ее, прибыль будет зависеть только от курсовой разницы. По расчетам финансовых аналитиков, если текущий курс составляет около 44 грн за доллар, то для того, чтобы инвестиция в валюту превзошла альтернативы, курс должен подняться примерно до 51 грн за год. Такой сценарий пока выглядит маловероятным.

Одним из самых привлекательных инструментов сегодня остаются ОВГЗ. Они позволяют получать стабильный доход в гривне, который сейчас составляет около 15,5% годовых, даже с учетом умеренной девальвации гривны инвестор остается "в плюсе". Кроме того, ОВГЗ считаются одним из самых надежных инструментов, ведь их гарантирует государство.

Еще один важный плюс – предсказуемость, в отличие от валютного рынка, где все зависит от внешних факторов, доходность облигаций фиксирована и понятна наперед. Стабильность гривны держится не только на валютных интервенциях. Важную роль играет международная финансовая поддержка. Украина рассчитывает получить значительные средства от Международного валютного фонда (МВФ), а также от Европейского Союза (ЕС).

Кроме того, золотовалютные резервы страны остаются на высоком уровне и ожидается, что они не будут опускаться ниже 50 млрд долларов в течение года. Отмечается, что это дает НБУ достаточный ресурс для сдерживания резких колебаний курса. Кроме ОВГЗ, украинцы все чаще обращают внимание и на другие варианты:

банковские депозиты в гривне с повышенными ставками;

инвестиции в недвижимость (особенно в крупных городах);

диверсификацию – распределение сбережений между несколькими инструментами.

