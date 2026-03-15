Переход Украины на евро: в Нацбанке сделали заявление по отмене гривни

Роль евро в украинской экономике будет расти. В то же время, размышлять о рисках присоединения страны к еврозоне пока преждевременно – ведь сначала Украина должна вступить в ЕС.

Об этом сообщил заместитель председателя НБУ Владимир Лепушинский. Он отметил: опыт многих стран Центрально-Восточной Европы (ЦВЕ) свидетельствует, что страна с достаточно отличными от ЕС экономическими вызовами требует собственной монетарной политики.

"Из 11 стран Центральной и Восточной Европы, присоединившихся к ЕС после 2004 года, на евро перешли только 7. Зато крупнейшие экономики ЦВЕ до сих пор не планируют входить в зону евро. И если Румыния имеет проблемы с фискальной дисциплиной, то для Польши, Чехии и Венгрии это прежде всего сознательный выбор", – говорится в сообщении.

Одной из причин же того, что отдельные страны ЦВЕ не перешли на евро, по словам Лепушинского, является позиция общества, "которое хочет пользоваться собственной валютой". Однако, по его словам, есть и "сугубо прагматические макроэкономические аспекты" – в частности, желание сохранить:

независимую монетарную политику;

плавающий обменный курс как механизм противодействия экономическим шокам.

"С присоединением к зоне евро страна фактически передает на аутсорс ЕЦБ свою монетарную политику", – констатирует зампредседателя НБУ.

Более того, отмечает он, хотя интеграция стран ЦВЕ в европейские цепи поставок способствовала синхронизации их экономических циклов с еврозоной, общие шоки обычно меньше влияют на ВВП и инфляцию стран ЦВЕ. Соответственно для них "целесообразно проводить собственную независимую монетарную политику".

"Поэтому для стран ЦВЕ вне еврозоны, которые уже в значительной степени интегрированы в ее цепи поставок и торговлю, дополнительные преимущества от перехода на евро кажутся ограниченными, а вот риски – существенными", – объяснил Лепушинский.

В контексте Украины же, по его словам, этот баланс сейчас еще больше смещен в сторону рисков. Ведь экономика страны постоянно испытывает очень специфические военные шоки.

Еще одним риском же преждевременного перехода Украины на евро, отмечает Лепушинский, являются более мощные процессы конвергенции, чем те, которые сейчас наблюдаются в экономиках других стран ЦВЕ. Т.е., рост цен до среднеевропейского уровня.

Дело в том, что, по его словам, вступление стран в ЕС обычно сопровождается ростом производительности, что приводит к повышению ВВП на одного человека до уровня ведущих экономик ЕС. Обычно это происходит за счет как роста как реального ВВП, так и цен, выраженных в евро. Однако если преждевременно перейти на евро, то более высокая инфляция станет единственным способом конвергенции.

"Для Украины на этапе восстановления ускоренный рост производительности может вызвать еще более мощные процессы конвергенции, чем те, которые сейчас наблюдаются в экономиках других стран ЦВЕ. Ведь наша экономика будет расти с низких уровней, которые являются следствием войны. Получить значительный рост инфляции в этом сценарии, который будет съедать часть доходов, вряд ли будет оптимальным выбором", – констатировал Лепушинский.

Таким образом, резюмировал он, дискуссия о рисках присоединения Украины к еврозоне пока преждевременна. Вместо этого. по его словам, стране нужно продолжать евроинтеграционные реформы и обеспечивать макрофинансовую стабильность.

"Это будет приближать перспективы вступления в зону евро, когда такая дискуссия действительно станет актуальной", – резюмировал зампредседателя НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Европейский центральный банк анонсировал изменение дизайна купюр евро – впервые после введения валюты в 2022 году. Впрочем, процесс изменения внешнего вида банкнот будет длительным: ожидается, что до марта-2026 дизайнеры предоставят финальные эскизы и только в конце 2026 года ЕЦБ объявит победителей.

