Украинцам могут подсунуть фальшивые гривни: как распознать подделку

В Украине сразу втрое снизилось количество фальшивых гривен. По итогам 2025 года на 1 млн настоящих купюр приходилось около 1,7 млн поддельных, тогда как в 2024 году этот показатель составлял 5,1 фальшивки на 1 млн настоящих банкнот. Также есть проверенные способы обезопаситься от поддельных денег.

Видео дня

Об этом сообщили в Национальном банке Украины (НБУ). По его данным, поддельные банкноты в 2025 году в основном имели низкое качество и были рассчитаны на невнимательность граждан и кассовых работников магазинов.

Защититься от получения таких купюр, можно проверив их на ощупь. В Нацбанке объяснили, что в первую очередь тактильно проверяются:

банкнотная бумага;

рельефность отдельных изображений с лицевой стороны банкноты, "что обеспечивается специальным видом печати".

Дополнительную проверку подлинности банкнот можно провести, изучив их против света. Этот метод позволяет подтвердить наличие нескольких защитных элементов:

Водяные знаки

На бумаге должно проступать изображение, дублирующее портрет с лицевой стороны купюры. Также проверяется наличие цифрового номинала или графического символа гривны.

Сквозной элемент

Это фрагменты цифрового обозначения номинала, нанесенные с обеих сторон банкноты. При просмотре на свет они должны идеально совмещаться, образуя цельный рисунок без смещений или разрывов.

Защитная лента

Она полностью погружена в бумагу. С помощью увеличительного стекла на ней можно различить надписи ГРН, номинал и изображение трезубца в прямом и перевернутом виде.

Также стоит проверить купюру, меняя угол наклона. У оригинальных банкнот наблюдаются следующие признаки:

Изменение цвета – графические элементы меняют окраску в зависимости от того, под каким углом на них смотреть.

– графические элементы меняют окраску в зависимости от того, под каким углом на них смотреть. Кинетический эффект – при наклоне банкноты на защитной ленте заметно движение фонового изображения.

Скрытое изображение номинала – если держать банкноту на уровне глаз против света под острым углом, проявляется числовое обозначение номинала. С длинной стороны оно выглядит темным на светлом фоне, а с короткой — светлым на темном.

Какие гривни подделывают чаще всего

В 2025 году чаще всего из обращения изымались поддельные банкноты двух номиналов. Это:

500 грн (80% от общего количества обнаруженных подделок);

(80% от общего количества обнаруженных подделок); 200 грн (13%).

Изъятые из обращения поддельные банкноты номиналами 20, 50, 100 и 1000 грн составляли лишь 7%. При этом больше всего подделывали гривни старого образца (2003-2007 годов), в частности 500 грн образца 2006 года.

"Подделки банкнот гривни современного поколения (образца 2014-2019 годов) составляют лишь 10% от общего количества подделок, изъятых в банковской системе Украины (0,2 шт. подделок на один миллион настоящих банкнот)", – отметили в НБУ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!