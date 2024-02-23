Украинцам массово продают фальшивые доллары: где нельзя покупать валюту и как ее проверить

В Украине массово распространяют фальшивые доллары. Их можно купить в интернете за считанные минуты. Мошенники даже открывают "обменники", внешне похожие на обычные пункты обмена, но на самом деле распространяющие исключительно фальшивую валюту. О том, как работает схема распространения и что стоит знать перед покупкой доллара, читайте в материале OBOZ.UA.

Где продают фальшивые доллары

До существования анонимных Telegram-каналов фальшивки распространяли через Darknet. Чтобы попасть в магазин, нужно было скачать специальный браузер, узнать адрес магазина и т.д. Сейчас процесс покупки фальшивок максимально упростили. В Telegram работают сотни украинских "онлайн-магазинов", массово распространяющих фальшивые доллары.

Оплата производится на криптокошелек. А "доллары" можно получить посылкой, по почте (если посылка правильно упакована, почтовый оператор не имеет права нарушать целостность и проверять, что доставляют), или "закладкой". Специальный курьер в выбранном районе в публичном месте оставляет посылку, а покупателю через продавца отправляет точку на карте, где можно забрать товар, а также фотографию этого места.

В одном из магазинов, который удалось найти OBOZ.UA, за 1 тыс. грн предлагают купить 100 фальшивых долларов. Действует курс 10 грн за один фальшивый доллар. "Суммы более 400 долларов обсуждаются отдельно и отправляются только по предоплате", – рассказал продавец.

Продавцы уверяют: качество фальшивок настолько высокое, что их почти невозможно отличить от настоящих долларов. Вроде бы их можно обменять даже в некоторых обменниках, однако, скорее всего, фальшивку заметят в кассе банка. "За 2 тыс. грн продаю подробную инструкцию по продаже долларов, можно купить набор с карточкой. Лучше в пунктах обмена сбывать, там проблем точно не будет. В какую сеть лучше ходить тоже могу в инструкции отправить", – рассказывает продавец.

На самом деле украинцы довольно часто вообще не меняют доллары на гривну. Многие хранят свои сбережения в долларах. Немало украинцев соглашаются получать оплату наличкой в валюте: за транспортные средства, жилье, драгоценности и т.д.

К примеру, буквально несколько дней назад в Черновицкой области Нацполиция задержала группу фальшивомонетчиков, которая за произведенные "доллары" покупала разные товары, в том числе приобрела за 3 тыс. долларов квадроцикл. "В ходе следствия стало известно, что в ноябре 2023 года фигуранты приобрели квадроцикл за фальшивые 3000 долларов в городе Ворохта", – говорится в сообщении полиции.

Чаще мошенники специально для такой сделки приезжают в города, где они не живут. Покупают за фальшивые доллары технику, не подлежащие обязательной регистрации транспортные средства, ювелирные изделия и исчезают. А получивший эти фальшивки узнает о мошенничестве уже в пункте обмена. Причем иногда это происходит через несколько месяцев или даже лет.

"У нас ситуация в отделениях, когда приносят фальшивые доллары, происходит постоянно. Вообще, если это откровенная фальшивка и человек ее принес в пункт обмена, то нужно обращаться в полицию. А когда с клиентом разговариваем, он уже и не вспомнит, откуда он эти доллары получил. Кому-то родители дали, кому-то друзья долг долларами отдали, кто-то продавал машину еще до большой войны и вот до сих пор хранил те доллары", – рассказывает собеседник в одном из банков. По его словам, в финансовое учреждении фальшивая валюта попасть не может. Мол, во всех кассах установлены самые современные детекторы валют, а кассиры проходят постоянный инструктаж.

С обменниками ситуация гораздо сложнее. В прошлом году правоохранители обнаружили мошенников, организовавших обменный пункт, они использовали чужое название и продавали населению фальшивые доллары. То есть даже если вы не берете доллары из рук физлиц, а пользуетесь услугами вроде бы легальных обменников, вы все равно рискуете.

Как не купить фальшивые доллары

При использовании услуг обменников. На сайте НБУ есть список всех финансовых учреждений, имеющих право заниматься обменом. Там можно увидеть и адрес обменника. Прежде чем воспользоваться услугами, обратите внимание, легально ли работает этот обменник по этому адресу. Также убедитесь, что в реестре и документах обменника (лицензию размещают в доступном месте) указано одно и то же юридическое название. Только убедившись, что обменник работает легально, можно воспользоваться его услугами. Важно также хранить чеки.

При использовании услуг банков. В кассе банка могут предлагать менее привлекательный курс, однако это финансовое учреждение имеет более развитую инфраструктуру. Случаев, когда мошенники открывали фейковые отделения банков для продажи фальшивых долларов, нет. Важно отметить, что если вы планируете в кассе купить относительно большое количество долларов, закажите ее по телефону заранее.

"Обычно хотя бы за день нужно заказывать. Если сумма больше 400 тыс. грн в эквиваленте, нужно будет подтвердить источник дохода для такого обмена. Жалобы в основном касаются состояния и года выпуска банкнот. Однако, в кассе банка вы не купите ни фальшивку. нет купюру, которая не отвечает требованиям центробанка", – рассказывают OBOZ.UA в одном из банков.

Доллары от физлиц (обычных украинцев), лучше не брать. Если вы хотите что-то продать, вы должны понимать, что, соглашаясь на сделку в долларах, вы берете на себя риски. Кроме того, вам будет труднее воспользоваться валютой, которую вы получили на руки. Если деньги попали на ваш банковский счет в результате легальной сделки купли-продажи, вы всегда сможете снять их в кассе банка, обменять на доллары, без проблем вывезти за границу, показав таможне необходимые документы.

Самостоятельно проверить подлинность купюры практически невозможно. Те признаки, которые можно заметить без специальных инструментов, фальшивомонетчики научились хорошо подрабатывать. Потому без детектора валют разобраться, где настоящая купюра. а где нет, невозможно. Даже в кассах в банках иногда сомневаются, с какой купюрой имеют дело. Некоторые доллары они отправляют на специальную экспертизу. И если окажется, что это фальшивка, владельцу таких банкнот деньги не вернут.