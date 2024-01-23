"Аврора" против AliExpress: сравнение цен и где можно больше экономить

Полтавская сеть магазинов "Аврора" стала особенно популярной среди украинцев после начала полномасштабной войны – в частности, на фоне падения доходов граждан. Украинцы в соцсетях активно оставляют отзывы и хвастаются находками из "Авроры". Часть товаров в этой сети – все еще дороже, чем на китайском AliExpress, но мешает ли это экономить на самом деле?

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OBOZ.UA сравнил несколько "ходовых" товаров из "Авроры" с их аналогами с "Али". И вот что получилось.

Настольная LED-лампа

Белый USB-светильник с гибкой "ножкой" на сайте "Авроры" предлагают купить за 77 грн. На AliExpress аналогичное устройство можно найти по цене 47,39 грн.

Однако следует учитывать, что такой ценник – далеко не у всех продавцов. Для дополнительной экономии придется потратить некоторое время на поиск подходящего товара.

Кислородный порошок-пятновыводитель

Это настоящий хит из ассортимента "Авроры", о котором уже который месяц не умолкают украинские соцсети. Порошком не только стирают одежду и белье, его тестируют и в качестве универсального моющего средства – удаляют пятна на кухонной сантехнике, моют посуду, шкафы и так далее.

Интересно, что именно этому товару из "Авроры" вообще не нашлось достойных конкурентов на "Али". 900 г порошка в украинской сети стоят 119 грн (по скидке). В Китае кислородные порошки считаются японской "фишкой". А потому на AliExpress продают именно японский товар. Самый дешевый такой порошок-пятновыводитель стоит 89 грн (и это тоже скидка) всего за 50 г (5 пакетиков по 10 г каждый).

Гирлянда с шариками

Разноцветная гирлянда из "Авроры" тоже привлекла внимание украинцев в соцсетях, и тоже не имеет полноценного аналога на AliExpress. Однако ситуация с ценой не такая однозначная, как у кислородного порошка.

Гирлянда из "Авроры" имеет длину 4,8 м, однако всего 28 ламп, работает от розетки и стоит 84 грн. На "Али" похожая гирлянда имеет 20 ламп, однако они "втиснуты" лишь в 1,5 м длины. Такое украшение питается от батареек, а стоит - всего 26 грн. То есть 4,5 м гирлянды с AliExpress (3 штуки) обойдутся покупателю в 78 грн, что примерно равняется цене одной гирлянды из "Авроры".

Ящик для инструментов

"Аврора" предлагает 41-сантиментровый пластиковый ящик с небольшим органайзером внутри за 229 грн. На AliExpress не нашлось точной копии, однако ящик примерно того же размера и с таким же органайзером можно купить за 185 грн, правда, придется поискать скидку.

Магнитный светильник

Товар стал крайне популярен среди украинцев из-за прошлогодних блекаутов и рисков отключения света в этом году. В "Авроре" такой 30-сантиметровый LED-светильник по акции продают за 109 грн. На AliExpress за аналогичный просят 85,37 грн.

"Аврора" или AliExpress: где покупать

Несмотря на то, что большинство позиций из "Авроры" имеют более дешевые аналоги на AliExpress, следует учитывать несколько важных моментов. Во-первых, это неизбеные логистические издержки при покупках непосредственно в Китае:

продавцы на "Али" часто предлагают бесплатную доставку . Однако в указанных выше товарах большинство не включало такую опцию, и заплатить нужно было бы дополнительно 30-200 грн в зависимости от продавца;

. Однако в указанных выше товарах большинство не включало такую опцию, и заплатить нужно было бы дополнительно 30-200 грн в зависимости от продавца; время доставки с AliExpress составляет в среднем 2-3 недели, что не позволяет закупать там товары, которые необходимы срочно.

Во-вторых, AliExpress (точне, его "мать", Alibaba Group) внесен в список международных спонсоров войны. Китайская корпорация не прекратила работу в РФ и платит там налоги. Где ведет свои закупки китайских товаров "Аврора", доподлинно не известно. Однако хотя бы налоги от этого бизнеса платятся непосредственно в Украине.

В-третьих, далеко не все товары из "Авроры" действительно можно найти на "Али". Речь идет, в первую очередь, о фуд-сегменте и моющих средствах.

Таким образом, покупки на AliExpress все еще могут быть более выгодными. Но у местных магазинов типа "Авроры" есть и свои преимущества.

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