Украинцам массово перечислят пенсии уже 15 января? В ПФУ сделали заявление о сроках индексации

Индексация пенсий в Украине в 2025 году произойдет автоматически без дополнительных действий со стороны пенсионеров. Граждан сообщат о начале индексации исключительно через официальные информационные каналы, а заполнять дополнительные анкеты пенсионерам не нужно.

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Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ). В последние дни социальные сети и мессенджеры заполонила информация о якобы будущей индексации пенсий, которая должна состояться 15 января.

Вместе с этим пенсионерам приходят призывы срочно заполнить определенные анкеты, чтобы "успеть получить средства". Однако специалисты отмечают: это мошенническая схема, направленная на похищение личных данных граждан.

Как работает схема мошенников

Аферисты создают фейковые сообщения с заголовками о срочной индексации пенсий, прикрепляя к ним ссылки на фишинговые сайты. Переходя по таким ссылкам, доверчивые пользователи оказываются на страницах, имитирующих официальные ресурсы. Далее пенсионерам предлагают заполнить анкету, указав личные данные, банковскую информацию и номера телефонов. В результате злоумышленники могут получить доступ к банковским счетам жертв или использовать собранную информацию для дальнейшего мошенничества.

Правоохранительные органы и представители Пенсионного фонда Украины уже предупредили граждан об опасности. Каждый должен помнить: официальные учреждения никогда не потребуют заполнять никакие анкеты для перерасчета пенсий или получения дополнительных выплат.

Как на самом деле происходит индексация пенсий

Индексация пенсий в Украине регулируется частью второй статьи 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Согласно этому закону, все перерасчеты пенсий производятся автоматически, без необходимости личных обращений пенсионеров и, тем более, заполнения анкет или регистрации на сторонних сайтах.

Вопрос об индексации пенсий в 2025 году будет определен отдельным постановлением Кабинета Министров Украины, а Пенсионный фонд официально уведомит ее начало через свои верифицированные информационные каналы. Это означает, что пенсионеры получат выплаты без дополнительных действий с их стороны.

Как уберечься от мошенничества

не переходите по ссылкам в сомнительных сообщениях – особенно если они поступают от неизвестных контактов или из непроверенных источников;

– особенно если они поступают от неизвестных контактов или из непроверенных источников; не заполняйте никаких анкет и не предоставляйте личные данные на незнакомых сайтах, даже если они выглядят как официальные;

на незнакомых сайтах, даже если они выглядят как официальные; доверяйте только официальным источникам информации – следите за новостями на официальных страницах Пенсионного фонда Украины и Правительства;

– следите за новостями на официальных страницах Пенсионного фонда Украины и Правительства; Если у вас есть сомнения в правдивости информации, обращайтесь в Пенсионный фонд за консультацией через официальный сайт или горячую линию.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в проекте бюджета ПФУ на 2025 год планируется индексация пенсий в марте на уровне 10%. При этом окончательная сумма будет известна только в марте, потому что по состоянию на январь пока нет статистических данных, от которых зависит размер индексации.

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