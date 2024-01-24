Украинцам кардинально пересчитают пенсии через несколько недель: назван размер

В Украине с 1 марта проведут индексацию пенсий. Размер повышения составит 13%, однако далеко не все пенсионеры могут рассчитывать на такую прибавку.

Видео дня

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. По результатам индексации повышение пенсий произойдет не для всех.

будут повышать "голую" пенсию: без всех возможных надбавок. Если уже сейчас вы получаете надбавки размером в 13% или больше, индексация может вас не коснуться;

в некоторых случаях индексация может быть менее 13%;

индексация не коснется тех, кто вышел на пенсию за последние несколько лет.

Итак, допустим, что размер вашей пенсии по формуле составляет 2500 грн. После индексации вы сможете получать уже 2925 грн. Если же с такой пенсией по формуле вам исполнилось 65 лет, вы выполнили требования по стажу, то размер пенсии составит 2840 грн (40% минимальной зарплаты). Тогда ваша фактическая пенсия вырастет не на 13%, а всего на 3,9%.

То есть доплаты (за возраст, за стаж и т. п.) не учитывают при индексации. Поэтому далеко не все украинцы на заслуженном отдыхе получают повышение на обещанные 13%. Однако в некоторых случаях правительство устанавливает минимальный уровень повышения пенсии. К примеру, это может быть 100 грн.

В прошлом году Пенсионный фонд потратил на 156,2 млрд грн больше (746,3 млрд грн). При этом не было ни повышения прожиточного минимума, ни перерасчета пенсий из-за повышения минимальной зарплаты. Расходы на 2024 год запланированы в размере 893,5 млрд грн.

Индексация пенсий, как и практически все зарплаты бюджетников, зависит от внешней помощи. После начала полномасштабной войны Украина столкнулась с масштабным бюджетным кризисом. Тех средств, которые платят украинцы в бюджет (налоги и сборы), едва хватает для того, чтобы обеспечить потребность армии. Остальные расходы финансируются за счет партнеров (как государств, так и финансовых организаций).

Як раніше писав OBOZ.UA, з 1 січня також підвищили розмір пенсії. Це стосується тих, чиї виплати прив'язані до мінімалки чи прожиткового мінімуму.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та Viber. Не ведіться на фейки!