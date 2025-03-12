Украинцам грозят штрафы в 30 тыс. грн: кого могут наказать

С наступлением весны украинцы начинают чаще сжигать прошлогодние сухие листья, ветки и траву. Но поджигатели должны знать, что их будут ждать штрафы, поскольку их действия вредят природе и окружающим.

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Как напомнили в Министерстве юстиции Украины, сжигание сухостоя деструктивно влияет на окружающую среду. Поскольку в результате следующих действий:

загрязняется воздух;

уничтожается микрофлора почвы и биоразнообразие;

снижается плодородие почвы;

растет риск пожаров.

Именно поэтому в Кодексе Украины об административных правонарушениях прописаны наказания за нарушение требований пожарной безопасности в лесах (ст. 77 КУоАП). За такие действия предусмотрены штрафы:

на граждан: от 90 до 270 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (НМДГ) (1530-4590 грн);

на должностных лиц: от 270 до 900 НМДГ (4590–15300 грн).

Кроме того, если в результате сжигания сухостоя был уничтожен или поврежден лес, это привело к возникновению лесного пожара или распространению его на значительной площади, предусмотрена другая ответственность. Штрафы будут выше:

для граждан: от 270 до 900 НМДГ (4590 – 15 300 грн);

для должностных лиц: от 630 до 1800 НМДГ (10 710 – 30 600 грн).

Также следует помнить, что ст. 77-1 КУоАП запрещает самовольно выжигать растительность или ее остатки: стерню, луга, пастбища, опавшие листья на землях сельскохозяйственного назначения, в парках и полосах отвода автодорог и железных дорог. За это предусмотрены следующие штрафы:

на граждан: 180 – 360 (3060 – 6120 грн);

на должностных лиц: 900 – 1260 НМДГ (15300 – 21420 грн).

Штраф за вышеуказанные действия, совершенные в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда, составляет:

для граждан: 360-720 НМДГ (6120 – 12240 грн);

для должностных лиц: 1260 – 1800 НМДГ (21 420 – 30 600 грн).

Согласитесь, что следует отказаться от сжигания сухой травы, листьев и кустарников. Ведь сжигание сухостоя – это опасная и вредная практика, не имеющая никаких научных обоснований", – отмечают в Минюсте.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинцы массово накапливают долги за нарушение ПДД. С начала полномасштабной агрессии России количество неуплаченных штрафов ПДД выросло в 2,4 раза, заметнее всего – в Днепропетровской области и Киеве.

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