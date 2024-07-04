Украинцам готовят радикальные изменения в социальных выплатах: что предложили в Кабмине
В Украине хотят изменить систему социальных выплат, сделав помощь от государства временной. Отменять выплату средств собираются тогда, когда человек сможет зарабатывать сам.
Об этом заявила министр соцполитики Оксана Жолнович на конференции в Вильнюсе. "Мы работаем над тем, чтобы пересмотреть философию соцвыплат. Чтобы каждая эта выплата имела четкую цель – выхода человека из сложной жизненной ситуации и обязательно была связана с услугой, которая поможет человеку стать экономически независимым", – цитирует министра УНН.
По словам Жолнович, соответствующий законопроект уже подготовлен. Министр считает, что государство взяло на себя "чрезмерное количество социальных обязательств по социальным выплатам". И не всегда эти обязательства могут быть "подтверждены финансовым ресурсом".
Это не единственные изменения в системе социальных выплат, которые готовят для украинцев. В частности, в Кабинете министров появился проект постановления, которым предлагается уменьшить использование бумажных документов и автоматизировать пересмотр субсидий для облегчения процесса получения социальной помощи.
Основная идея проекта состоит в том, чтобы заявители могли избежать необходимости представлять документы, которые уже находятся в Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС) или могут быть получены через межведомственный информационный обмен. В правительстве считают, что в результате получится реализовать такие преимущества:
- уменьшение времени для обработки заявок: автоматизация процессов позволит быстрее рассматривать заявки и оказывать помощь;
- уменьшение бумажной работы: меньшее количество бумажных документов снизит нагрузку на работников социальных служб и повысит эффективность их работы;
- повышение удобства заявителей: люди смогут получать необходимую помощь без лишних визитов в государственные учреждения, что особенно важно во время войны;
- автоматический пересмотр субсидий: это значительно облегчит жизнь семьям, переживающим потерю, позволяя им сосредоточиться на важных вопросах.
К слову, ранее Жолнович заявляла, что многие украинцы слишком сильно рассчитывают на помощь государства, а потому их нужно вывести "зоны комфорта", чтобы они могли что-то поменять в своей жизни. Украинцы встретили ее заявление жесткой критикой, а некоторые даже требовали отставки министра.
Как сообщал OBOZ.UA, кроме того в Украине планируется расширить перечень категорий внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), имеющих право на получение денежной помощи от государства на оплату жилья, с целью поддержки большего количества переселенцев. На эти выплаты в госбюджете заложено 57 млрд. гривен, которые должны быть направлены
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