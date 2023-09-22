"Выйти из зоны комфорта": министра соцполитики Жолнович раскритиковали после заявления о выплатах

В Украине нужно полностью изменить систему социальных выплат, заявила министр соцполитики Оксана Жолнович. По ее словам, многие граждане слишком сильно рассчитывают на помощь государства, а потому их нужно вывести "зоны комфорта", чтобы они могли что-то поменять в своей жизни. Украинцы встретили ее заявление жесткой критикой, некоторые требуют отставки.

Пока получатели помощи боятся ее потерять и находятся в зависимом состоянии, считает министерша. Об этом она рассказала на Международном форуме устойчивого развития, передает УНИАН.

"Это способность приспосабливаться: вы находитесь в зоне комфорта. Даже если это очень бедное жилье, очень маленькая помощь. Но она стабильна. Я думаю, что очень опасно и рискованно, когда со всех экранов разных общественных групп звучат тезисы: "А давайте мы еще этим поднимем... Многие граждане вообще являются в определенном смысле подростками: "Государство должно нам: заботиться, помогать, но я не буду участвовать в своем личном развитии, личной жизни, я не готов брать ответственность на себя". И это та философия, которую мы точно должны сломать", – объяснила Жолнович.

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По словам главы Минсоца, Украина сможет стать сильным государством, только если граждане будут сами делать все возможное для своего благополучия. Поэтому Жолнович предлагает полностью перестраивать систему с нуля.

"Нужно сломать все, что есть сегодня социального, и просто с нуля переформатировать новый общественный договор о социальной политике в нашем государстве", – отметила чиновница. В частности, по ее словам, люди должны понять, что социальная политика – не "про выплаты", а "про поддержку".

"Это о поддержке. А поддержка, в первую очередь, это услуга. И как раз услуги у нас в Украине не хватает. У нас нет специалистов, нет людей, которые могут провести людей через сложный случай. Мало сервисов, которые быстро "подхватят" человека и не позволят ему скатиться зависимость, из которой выйти тяжело", – объяснила свою позицию Жолнович.

Как отреагировали украинцы

Жители Украины в соцсетях начали жестко критиковать Жолнович. Особенно людей возмутило упоминание "зоны комфорта". Как пишут многие комментаторы, они в нее "никогда и не входили, чтобы можно было выйти".

Также на странице самой Жолнович в Facebook начали появляться гневные комментарии под несвязанными с темой публикациями. В них возмущенные украинцы выступают за отставку Жолнович и предлагают ей перечитать Конституцию.

Кроме того, украинцы напоминают о трагедиях, к которым привела война. В частности, к Жолнович обратилась жительница Мариуполя, которая осталась без дома. Она предложила министру "поменяться местами".

С такими высказываниями согласились и некоторые эксперты и нардепы (в основном оппозиционные). "Оказывается, украинцы в зоне "комфорта" живут", – возмутился политический эксперт Тарас Загородний. "Думал, это фейк и клевета. Но нет, нашел в сети... Всегда думал, что для министра социальной политики главной задачей является, собственно комфорт граждан,. Для экономии и урезания есть министр финансов. В этом есть определенный баланс интересов и функций правительства", – отметил нардеп Ростислав Павленко ("Евросолидарность").

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже начинают тестирование проекта, в рамках которого запускают персональные социальные карты. Они будут действоватьпо принципу электронных медкарточек и показывать, какие соцуслуги получает тот или иной гражданин.

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