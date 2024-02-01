Украинцам готовят новые правила растаможки авто: нардепы сделали первый шаг

В Украине планируют внедрить растаможку легковых автомобилей через Дію. Соответствующий законопроект уже поддержан профильным комитетом. Это первый шаг, далее документ ждет рассмотрение в сессионном зале парламента в первом чтении.

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Новые правила растаможки прописаны в проекте закона №10380. Его 1 февраля поддержал Комитет Верховной Рады по финансам налоговой и таможенной политики, сообщил глава комитета Даниил Гетманцев ("Слуга народа").

Ожидается, что в результате украинцы смогут подавать электронную таможенную декларацию через приложение Дія, а бизнес – через веб-портал Дія. При этом, по словам Гетманцева, при введении новой модели ликвидируются схемы:

указания несуществующих повреждений и неисправностей легкового автомобиля;

изменения модификации легкового автомобиля;

подделки договоров купли-продажи легкового автомобиля (купчих, инвойсов);

изменениеяпоказателей одометра (искусственное увеличение или уменьшение пробега легкового автомобиля).

Как объяснял глава Минцифры Михаил Федоров, сейчас на процедуру определения таможенной стоимости оказывает влияние человеческий фактор. По словам министра, "стоимость зависит напрямую от таможенного инспектора". "Поэтому при отсутствии четких критериев есть возможности для злоупотребления. Как со стороны должностных лиц таможни, так и со стороны декларантов, часто вносящих меньшую стоимость машины, чтобы уменьшить таможенный платеж, то есть фактически уменьшают поступления в бюджет", – объяснил министр.

Вместо этого авторы законопроекта хотят создать Базу данных таможенной стоимости легковых автомобилей. Как объяснил Федоров, ее сформирует Минцифры на основе данных таможни. В систему будет внесена таможенная стоимость новых легковых автомобилей, проходивших таможенное оформление в Украине с 2007 года, с указанием марки, модели, года выпуска, типа и объема двигателя.

"Весь процесс растаможки будет онлайн. Дія даже поможет заполнять таможенную декларацию, подтянув информацию об автомобиле по VIN-коду. Цифровизация сделает процесс растаможки прозрачным и быстрым. А главное – полностью невозможны любые коррупционные схемы на таможне", – рассказал министр.

Ранее в Украине уже пытались перевести растаможку авто в Дію. Однако народные депутаты не поддержали предыдущие законопроекты. "Предыдущая концепция строилась на определении таможенных платежей исключительно по техническим характеристикам авто – без таможенной стоимости. Потому предварительную концепцию не поддержали нардепы", – объяснял Федоров. При этом он заверил: в новый законопроект включили возможность соблюдения ключевых международных норм.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине подорожал ряд административных услуг сервисных центров МВД. Например, выдача водительского удостоверения теперь стоит 230 грн (без учета комиссии банка или платежной системы, через которую будет производиться платеж), тогда как раньше было 26 грн.

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