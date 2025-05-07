Украинцам через несколько недель пересчитают пенсии задним числом: кому повысят сразу за два месяца

В Украине начиная с июня проведут перерасчет пенсий работающих пенсионеров. При этом перерасчет произойдет "задним числом" за период, начиная с апреля. При этом размер прибавки будут зависеть от стажа и размера зарплаты, а перерасчет затронет тех работающих пенсионеров, у кого с момента назначения (перерасчета) прошло 24 месяца.

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Как отмечает пресс-служба Пенсионного фонда Украины, порядок проведения перерасчета пенсий пенсионерам, которые продолжают работать, определен частью четвертой статьи 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", постановлением Кабинета Министров Украины от 23.02.2024 № 185 и постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 18.05.2018 № 10-1.

"Дата проведения перерасчета пенсий работающим пенсионерам - 1 апреля 2025 года. В то же время перерасчет будет проведен после того, как в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования поступят сведения об уплате единого взноса за I квартал 2025 года (срок подачи отчетов - до 10 мая). То есть ориентировочно в июне пенсионеры, которым будет произведен перерасчет, получат увеличенные размеры пенсионных выплат и доплату за предыдущие месяцы, начиная с 1 апреля", - пояснили в ПФУ.

Так, с 1 апреля пенсии автоматически пересчитают пенсионерам, которые после назначения / предыдущего перерасчета пенсии продолжали работать и на 1 марта 2025 года приобрели 24 месяца страхового стажа, или которые отработали менее 24 месяцев, но после назначения или предыдущего перерасчета пенсии прошло два года.

Сколько будут платить

На сумму от 500 грн пенсии увеличат украинцам, которые продолжают работать на заслуженном отдыхе, а также имеют высокие зарплаты. Например, если вы получите пенсию в размере 5 тыс. грн и при выходе на заслуженный отдых имели 30 лет стажа, то после перерасчета выплата может увеличиться на 333 грн. Если ваша пенсия составляет 6 тыс. грн при этих же условиях, то увеличение может быть на уровне 400 грн. При пенсии в 7 тыс. грн - 562 грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года увеличат требования для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. При этом для выхода в 63 года вместо 22 лет необходимо будет иметь 23 года стажа.

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