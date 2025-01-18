Украинцам будут платить за размещение переселенцев у себя дома: названа сумма

В Украине будут платить компенсацию за бесплатное размещение внутренне перемещенных лиц (переселенцев). С января платеж будете проводить Пенсионный фонд, а за каждого человека можно будет получать 450 грн.

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Об этом говорится в сообщении ПФУ. Так, еще 31 декабря 2024 года Правительство приняло постановление № 1544 "Некоторые вопросы предоставления государственной поддержки внутренне перемещенным лицам", которым внесло изменения в Порядок компенсации расходов за временное размещение (нахождение) внутренне перемещенных лиц.

С января 2025 выплату компенсации за временное безвозмездное размещение осуществляет Пенсионный фонд Украины по спискам получателей, предоставленным Министерством развития общин и территорий Украины. Начиная с 1 марта 2025 года, рассмотрение заявлений и принятие решений о назначении компенсации расходов обеспечат органы Пенсионного фонда Украины.

Украинцам, которые имели право на получение компенсации расходов ранее и включены в списки, переданные в Пенсионный фонд Украины, выплата компенсации продолжается без дополнительного обращения.

"Компенсация расходов предоставляется физическим лицам – гражданам Украины, которые являются собственниками жилья и безвозмездно временно предоставляют жилье внутренне перемещенным лицам. Сумма компенсации составляет 450 гривен за каждое внутренне перемещенное лицо, проживающее в жилом помещении", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине изменили механизм выплаты "зимней тысячи" (т.н. "тысячи Зеленского") для отдельных категорий населения. В частности, людей старше 60 лет. Они получат деньги через "Укрпочту".

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