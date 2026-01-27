Украинским учителям задерживают повышенные выплаты? В МОН рассказали, когда ждать средств

С 1 января 2026 года зарплаты украинских учителей выросли на 30%, а первые повышенные выплаты педагоги начнут получать уже в ближайшие недели. В Министерстве образования и науки (МОН) уверяют, что средства доведены до общин, но реальный эффект зависит от корректных начислений и решений местных властей.

Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой. По его словам, политическое решение о росте оплаты труда педагогов вступило в силу с 1 января 2026 года.

Для его реализации в государственном бюджете на 2026 год предусмотрели дополнительный финансовый ресурс, а в начале января средства уже были доведены до территориальных общин в составе образовательной субвенции – с учетом именно этого повышения. В министерстве напоминают, что заработная плата учителя состоит из двух основных частей – государственной образовательной субвенции и доплат, которые устанавливают органы местного самоуправления .

При этом повышение, заложенное государством, не отменяет и не заменяет местные стимулы, а должно их дополнять, увеличивая базовую зарплату. Именно поэтому, как объяснил Лисовой, ключевым является правильное начисление в январе, ведь все составляющие – государственные и местные должны "сложиться" так, как это предусмотрено решением правительства. Только при этом условии каждый учитель реально ощутит обещанный рост доходов, а не увидит его только на бумаге.

В МОН заявляют о готовности сопровождать процесс начислений вместе с громадами. Если во время расчетов возникают вопросы или нужны уточнения, органы местного самоуправления могут получить консультации в рабочее время по специальному телефону.

Министерство, по словам Лисового, будет внимательно отслеживать ситуацию, чтобы государственное решение о повышении зарплат было реализовано корректно и без искажений. В Министерстве образования признают, что вопросов много, и обещают работать с общинами и профильными категориями работников, чтобы избежать перекосов.

