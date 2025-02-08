НБУ заплатил директору департамента 2,2 млн грн "помощи при выходе на пенсию": она также разово получила 1,3 млн зарплаты

Директор департамента персонала Национального банка Любовь Писана задекларировала в феврале 2025 года заработную плату в размере 1,3 млн грн, а также разовую помощь при выходе на пенсию в размере 2,2 млн грн. В Национальном банке она работала с момента его создания.

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Об этом говорится в декларации об изменении имущественного положения, опубликованной на сайте НАПК. Выплаты директор департамента получила 3 февраля 2025-го. Она была назначена на должность директора департамента персонала в сентябре 2020-го.

До должности директора департамента сотрудница НБУ возглавляла управление оценки и мотивации персонала в том же департаменте. Уже в качестве директора она занималась разработкой, усовершенствованием, внедрением HR-стратегии и политики по вопросам управления персоналом в Национальном банке.

"На новую должность она переведена с должности начальника управления оценки и мотивации персонала Департамента персонала НБУ, которую она занимала на протяжении многих лет. В Национальном банке она работает со времени его создания, в том числе более 20 лет – в Департаменте персонала", – отмечалось в сообщении на сайте НБУ от 25 сентября 2020 года.

В 2023-м (последняя годовая декларация, поданная по состоянию на 7 февраля) Любовь Писана задекларировала заработную плату в размере 3 млн 699 тыс. рублей. 597 грн. Ежемесячно это около 305,7 тыс. грн. Отметим, НБУ также дает возможность своим сотрудникам получать дополнительное пенсионное обеспечение через негосударственный корпоративный пенсионный фонд. Сотрудники могут часть зарплаты отдавать в этот фонд, чтобы потом получать помимо пенсии по ПФУ также выплату из корпоративного фонда.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине в результате реформы 2017 года все будущие пенсии снизили почти на треть. В настоящее время украинец со средней зарплатой (18,8 тыс. грн.) и полным стажем может претендовать на пенсию в размере всего 4,7 тыс. грн. грн.

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